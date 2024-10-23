«سند» تبيع 16 محركاً لـ «الاتحاد للطيران» بـ 1.5 مليار درهم

أعلنت مجموعة سند العالمية الرائدة في مجال هندسة الطيران وحلول التمويل، المملوكة بالكامل لشركة مبادلة للاستثمار (مبادلة)، بيع 16 محركاً إلى شركة الاتحاد للطيران، في اتفاقية بلغت قيمتها نحو 1.5 مليار درهم.

وذكر بيان صادر أمس، أنه في إطار الصفقة، سيتم بيع مجموعة من محركات الطائرات من الجيل التالي إلى «الاتحاد للطيران»، لتشغيل أسطول طائراتها الحديثة؛ موضحاً أن ذلك يشمل تسعة محركات «GEnx» لتشغيل طائرات «بوينغ 787»، وخمسة محركات من طراز «GP7200» لطائرات «إيرباص A380»، إضافة إلى محرك من طراز «Trent XWB» لطائرات «إيرباص A350»، ومحرك من طراز «V2500» لطائرات «إيرباص A320».

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لمجموعة «سند»، منصور جناحي: «تؤكد هذه الصفقة التزامنا بإدارة محفظتنا الاستثمارية، وتحقيق أقصى استفادة من أصولنا، مع الاستثمار الاستراتيجي في مبادرات النمو المستقبلية»، مشيراً إلى أن «الصفقة الجديدة تعد دليلاً ملموساً على قوة قطاع الطيران في أبوظبي ودولة الإمارات، وترجمة فعلية لحرصنا المشترك والدائم والداعم في تعزيز تميز وتوسع هذا القطاع على مستوى إمارة أبوظبي».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لـ«الاتحاد للطيران»، أنطونوالدو نيفيس: «يُشكل الحصول على تلك المحركات علامة فارقة في مسيرة (الاتحاد للطيران)، فيما نواصل بناء أسطول عالمي المستوى يدعم نمونا، ويجسّد إرث أبوظبي العريق في قطاع الطيران، كما تبرز هذه الصفقة التعاون الوثيق بين (سند) و(الاتحاد للطيران) على مدى عقدين من الزمن».

. الصفقة تشمل 9 محركات «GEnx» لتشغيل طائرات «بوينغ 787»، و5 محركات «GP7200» لطائرات «إيرباص A380».