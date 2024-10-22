«مساكن دبي» علامة تجارية جديدة لإدارة المجمّعات السكنية المخصصة للتأجير

كشفت «دبي القابضة لإدارة الأصول» عن اسم العلامة التجارية الجديد «مساكن دبي» لمحفظتها من المجمّعات السكنية المخصصة للتأجير، التي كانت تُعرف سابقاً بعلامة «دبي لإدارة الأصول». ويأتي إطلاق اسم العلامة التجارية الجديد في أعقاب ضمّ شركتي «نخيل» و«ميدان» تحت مظلّة «دبي القابضة»، بما أسهم في توسيع نطاق محفظة «مساكن دبي» على مستوى الإمارة. وتُعدّ الهوية المؤسسية الجديدة خطوة بارزة ضمن مسيرة الشركة الناجحة على مدار أكثر من عقدين في رسم معالم قطاع التأجير السكني في دبي، بما يؤكد التزامها بالارتقاء بجودة حياة المقيمين، ودعم التنمية المستدامة في دبي.

وباتت محفظة «مساكن دبي» الموحّدة تضم 40 ألف وحدة سكنية من الوجهات البحرية المتميزة إلى الأحياء السكنية العائلية لما يزيد على 150 ألف مقيم. ويأتي إطلاق اسم العلامة التجارية الجديد تأكيداً على التزام الشركة بإنشاء مجمّعات سكنية مترابطة، وفقاً لمواصفات ومعايير تلبّي احتياجات المستقبل وخطط النمو الاستراتيجية.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة «دبي القابضة لإدارة الأصول»، مالك آل مالك: «يُعدّ النمو الاقتصادي السريع والتنمية الحضرية التي تشهدها دبي اليوم خير دليل على الرؤية الثاقبة لقيادتنا الرشيدة، وهما عاملان بارزان يدرك المقيمون والسياح والزوّار أهميتهما الكبرى وإمكاناتهما اللامحدودة. ونحن اليوم، بصفتنا شركة كرّست جهودها منذ سنوات لدعم طموحات دبي في الارتقاء المستمر بجودة حياة المقيمين، نقف أمام مرحلة محورية تتطلب مواكبة التطور المستمر للإمارة، واستيعاب النمو السكاني المتزايد، وتوفير مستقبل مستدام وحيوي».

وأضاف: «يُعدّ إطلاق العلامة التجارية الجديدة لمحفظتنا السكنية المخصصة للتأجير خطوة مهمة في مسيرة مجموعتنا، إذ نسعى باستمرار إلى اغتنام الفرص المتاحة في سوق التأجير السكني المتنامي في دبي. وتعزز هويتنا المؤسسية الجديدة دورنا في هذا القطاع الذي يشهد اليوم نمواً ومنافسة قوية، ما يرسّخ مكانتنا كواحدة من أكبر المحافظ السكنية المخصصة للإيجار في دبي. كما تسلط العلامة التجارية الجديدة الضوء على النطاق الجغرافي الواسع لمحفظتنا، وتبرز الدور الذي لعبناه في الماضي، ونواصل الاضطلاع به اليوم، لتأكيد مكانة إمارة دبي كإحدى الوجهات العالمية المفضّلة للعيش».

تأسست المجموعة في أوائل عام 2000، وشهدت منذ ذلك الحين تغيّرات مستمرّة من خلال عمليات التوسّع الاستراتيجية، لتصبح «دبي لإدارة الأصول». وكان عام 2020 عاماً بارزاً بالنسبة للمجموعة، حيث تمّ دمج «مراس القابضة» تحت مظلّة «دبي القابضة»، ما أسهم في توسيع نطاق محفظة المجمّعات السكنية ومضاعفة أثرها في السوق بشكل ملحوظ. وفي عام 2024، شهدت محفظة المجموعة توسّعاً إضافياً مع ضمّ شركتي «نخيل» و«ميدان» تحت مظلّة «دبي القابضة»، ما عزز مكانة العلامة التجارية الجديدة «مساكن دبي» كواحدة من أكبر محافظ العقارات السكنية المخصصة للتأجير في دبي، مع بصمة جغرافية واسعة تشمل مجموعة متنوعة من المجمّعات السكنية.

وتضمّ محفظة «مساكن دبي» الكاملة اليوم «سيتي ووك ريزيدنسز» و«بلوواترز ريزيدنسز» و«رمرام» و«شروق» و«غروب» و«بدرة» و«منازل الخور» و«غروب سكوير» و«ميدان ريزيدنس 1» و«ليان» و«بيتي فيلاز» و«ندّ الشبا فيلاز» و«دبي وورف» و«ميدان هايتس» و«ذا غاردنز» و«غاردن فيو فيلاز» و«غاردن فيو للشقق» و«بوابة الخيل» و«إنترناشيونال سيتي».