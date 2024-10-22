«دبي للمعادن الثمينة» يستضيف «ذئب وول ستريت»

أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، أمس، عن استضافة رائد الأعمال الشهير، ومؤلف الكتاب الأكثر مبيعاً، ووسيط الأسهم السابق، جوردان بيلفورت، الملقب بـ«ذئب وول ستريت»، لإلقاء كلمة حصرية في نسخة هذا العام من مؤتمر دبي للمعادن الثمينة، التي تعقد يومي 18 و19 نوفمبر المقبل في مركز «مؤتمرات جافزا ون».

وأفاد المركز في بيان، بأنه انطلاقاً من خبرته الطويلة في الأسواق المالية ومبيعات الشركات، سيطرح بيلفورت آراءه وأفكاره حول صناعة المعادن الثمينة وما تشهده من تحديات متنامية، كما سيتطرق إلى العديد من الموضوعات الحيوية التي تتضمن المنهجيات العملية في قيادة الأعمال، وتعقيدات المبيعات، وريادة الأعمال، ووضع استراتيجيات استثمار ناجحة.

وسيتحدث بيلفورت عن النمو الذي يشهده قطاع العملات الرقمية، ودور التقنيات الناشئة في إحداث تحول في الأنظمة المالية التقليدية.

وإلى جانب مشاركة بيلفورت، يتضمن جدول أعمال المؤتمر سلسلة من الجلسات النقاشية المهمة حول دور دول مجموعة الـ«بريكس» وديناميكيات التوريد والطلب في إعادة تشكيل واقع تجارة الذهب المادي، وآليات تعزيز إمكانية التتبع ودعم التوريد المسؤول، إلى جانب تسليط الضوء على دور الابتكار والتكنولوجيا في تطوير صناعة المعادن الثمينة ضمن المجالات المذكورة.

وسيكشف مركز دبي للسلع المتعددة خلال المؤتمر عن تقريره المرتقب «مستقبل التجارة: المعادن الثمينة» الذي يتناول رؤى مهمة حول واقع أسواق الذهب والفضة وإعادة التوازن الجيوسياسي، وعودة الذهب إلى دوره كملاذ آمن لحفظ الثروات، وإمكانية استخدامه بديلاً للدولار الأميركي كوسيلة للدفع في أسواق السلع العالمية، كما يتطرق التقرير إلى موضوع نشوء ممر جديد لتجارة الذهب في آسيا، مركزه إمارة دبي، وغيرها من الموضوعات ذات الصلة.

وقال بيلفورت: «يسرني أن أشارك في نسخة هذا العام من مؤتمر دبي للمعادن الثمينة، أحد أبرز الفعاليات العالمية المعنية بصناعة الذهب والمعادن الثمينة».

من جهته، قال الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، أحمد بن سليّم، إن «المرونة تعد من أهم عوامل النجاح في عالم الأعمال التجارية، ولا يوجد قطاع يتجلى فيه هذا الأمر أكثر من قطاع المعادن الثمينة».

. المؤتمر يُعقد يومي 18 و19 نوفمبر المقبل في مركز «مؤتمرات جافزا ون».