"إكسباند نورث ستار 2024" يختتم أعماله بمشاركة غير مسبوقة

اختتم اليوم معرض "إكسباند نورث ستار 2024" أعماله اليوم وسط مشاركة غير مسبوقة في عدد الزوار والعارضين ونوعية الابتكارات المعروضة وارتفاع عدد الدول المشاركة.

وشهد المعرض الذي نظمه مركز دبي التجاري العالمي واستضافته غرفة دبي للاقتصاد الرقمي خلال الفترة من 13 إلى 16 أكتوبر في "دبي هاربر"، مشاركة عالمية واسعة عززت من مكانة دبي كوجهة عالمية للابتكارات الرقمية، وعاصمة دولية للاقتصاد الرقمي.

وتعد النسخة الحالية من المعرض الأضخم للحدث، حيث استقطبت أكثر من 1,800 شركة ناشئة وأكثر من 1,200 مستثمر من 100 دولة مع إجمالي أصول يديرها المستثمرون تتجاوز قيمتها تريليون دولار أمريكي، الأمر الذي ساهم في ترسيخ مكانة المعرض على خارطة الاقتصاد الرقمي العالمي، كما عززت مكانته كمنصة داعمة للتعاون الدولي والتحول الاجتماعي والاقتصادي القائم على التكنولوجيا. وبلغ عدد الشركات الناشئة الجديدة المشاركة في المعرض لأول مرة 1,584 شركة، أي حوالي 88% من إجمالي الشركات المشاركة في " إكسباند نورث ستار".

وشهد المعرض مشاركة 65 شركة مليارية "يونيكورن"، تتجاوز قيمتها السوقية مجتمعة 400 مليار دولار، مع وجود فعالية "رواد الأعمال الشباب" أضخم فعالية للشباب بمجال الشركات الناشئة والابتكار في دولة الإمارات.

وشاركت دول جديدة في فعاليات المعرض لأول مرة، الأمر الذي ساهم في تعزيز مكانة دبي كوجهة داعمة للمواهب وجاذبة للشركات الناشئة، حيث شملت قائمة هذه الدول النمسا وأستراليا وكندا واليونان وإيرلندا ولاتفيا وليتوانيا وبولندا وماليزيا وسنغافورة، مع المشاركة المتميزة من أكبر الصناديق الاستثمارية ومستثمرين من دول جديدة، منها أذربيجان وموريشيوس والدنمارك، وبيرو، ومالطا، وقبرص.

كما شهد المعرض أكبر مشاركة لشركات أوروبية ناشئة في تاريخه، وذلك عبر مشاركة أكثر من 350 شركة أوروبية ناشئة من قطاعات متنوعة، كما شهد كذلك مشاركة كبرى من الشركات البرازيلية الناشئة، حيث ضم الجناح البرازيلي 50 شركة برازيلية رقمية اختارت إمارة دبي مركزاً للتوسع العالمي.

وشهد الحدث الذى يعتبر الأكبر من نوعه عالمياً للشركات الناشئة والمستثمرين في العالم فعاليات جديدة، فكانت "منصات الشركات"، و"نقل التكنولوجيا 3.0"، و"مستقبل الإعلام والإبداع"، و"إن إس للشركات الناشئة سريعة النمو"، وعرض "سونار+ د"، ومنتدى "ستارت أب جينوم" لريادة منظومات الأعمال، أحد المحطات الرئيسية للزوار الذين تعرفوا معها على التوجهات التقنية المستقبلية لتحفيز الابتكار ونمو الشركات الناشئة.

وشهد جناح غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، التي تستضيف المعرض إقبالاً كبيراً من الزوار، حيث تخطى عدد زائري الجناح 3,200 زائر، في حين برز برنامج "انطلق في دبي" باستقطابه أكثر من 800 زائراً استفادوا من الخدمات المقدمة من قبل شركاء البرنامج لتأسيس أعمالهم وتنميتها بالإمارة.

كما حفل برنامج المعرض كذلك بتجارب رائدة في مختلف القطاعات التكنولوجية، أثرَت معارف الزوار حول التعاملات الرقمية "بلوك تشين"، والتكنولوجيا المالية، والتسويق، والتكنولوجيا العميقة، وتكنولوجيا المناخ، والذكاء الاصطناعي، وتقنيات الويب 3، كما اكتشفوا مستقبل قطاعات المال والبلوك تشين والإبداع عبر فعاليات "جيتكس إمباكت"، و"فينتك سيرج"، وقمة مستقبل البلوك تشين "فيوتشر بلوك تشين سميت"، ومؤتمر التسويق "ماركتنغ مينيا".

وشاركت 200 شركة ناشئة مختارة في التصفيات النهائية العالمية لـ"تحدي سوبر نوفا 2.0"، للحصول على جائزة نقدية بقيمة 200 ألف دولار، بعد جولة نصف النهائيات التي استمرت 6 أشهر في جميع أنحاء العالم.