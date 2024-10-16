إدارة أصول مشاريع «مصدر» بالذكاء الاصطناعي

وقّعت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر)، اتفاقية مع شركة «بريسايت»، لتطوير أداة لإدارة أصول مشاريع «مصدر» للطاقة المتجددة حول العالم.

وتولد مشاريع «مصدر» للطاقة المتجددة، المليارات من نقاط البيانات يومياً الناتجة عن المعدات التي تستخدمها مثل الألواح الشمسية والمحوّلات وتوربينات الرياح. ويمكن تحليل هذا الكمّ الهائل من البيانات القيمة وتقييمها للحصول على نتائج مهمة واتخاذ قرارات بناءً عليها. وتسعى «مصدر» إلى رقمنة العمليات التشغيلية لمشاريعها حول العالم من خلال تطوير أداة لإدارة الأصول تعتمد على تقنية الذكاء الاصطناعي، والانتقال من أسلوب رد الفعل إلى نموذج التنبؤ، حيث يمكن للشركة تحليل البيانات وأنماط التشغيل لاكتشاف المشكلات بشكل استباقي، وبالتالي تعزيز الكفاءة ومعالجة الأعطال قبل حدوثها وتقليل فترات التوقف وتعزيز إنتاج الطاقة.