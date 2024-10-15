قال مساعد المدير العام لشؤون سلامة الطيران في الهيئة العامة للطيران المدني، المهندس عقيل أحمد الزرعوني، إن الهيئة بصدد ترخيص 4 مهابط للطائرات العمودية بالطاقة الكهربائية في دبي، خلال الأشهر القليلة المقبلة في عام 2025، مشيراً إلى أن ترخيص هذه المهابط يأتي بالتزامن مع مشروع التاكسي الجوي.

وأضاف الزرعوني في تصريحات صحافية، على هامش مؤتمر الإمارات للسلامة في الطيران 2024، الذي يعقد تحت شعار «السلامة: أولوية ثابتة في صناعة متغيرة»، إلى أن الهيئة العامة للطيران المدني تعمل مع شركائها الاستراتيجيين على إطلاق مشروع التاكسي الجوي في الدولة، وتجهيز القاعدة التشريعية والتنظيمية له، مضيفاً: «خطونا خطوات كبيرة في هذا الإطار، وخلال الأشهر القريبة المقبلة في بداية العام المقبل سننتهي من الإطار التنظيمي للمشروع بشكل متكامل لنظام التاكسي الجوي في دولة الإمارات».

وتابع: «على سبيل المثال أطلقنا الإطار التشريعي للمهابط المزودة بالطاقة النظيفة في الدولة، ونواصل تطوير هذه المنظومة بما في ذلك الأطر التشغيلية».

وقال إن «الهيئة تدرس حالياً إطلاق مجلس استشاري لجذب الاستثمارات إلى قطاع الطيران الخاص ورجال الأعمال، بالتنسيق مع شركائنا في المطارات، والمشغلين والجهات التنظيمية الأخرى، في محاولة لدعم ودفع نمو قطاع الطيران الخاص، من خلال بحث توفير تسهيلات وأطر تنظيمية».