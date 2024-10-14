«كهرباء دبي» تعزز التعاون مع هولندا في مشروعات الطاقة والمياه والاستدامة

استقبل العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير، القنصل العام لمملكة هولندا في دبي والإمارات الشمالية، الدكتور كارل ريختر، في زيارة هدفت للاطلاع عن كثب على أفضل الممارسات المطبقة والمشروعات والمبادرات العالمية للهيئة.

وأكد الطاير حرص الهيئة على تعزيز التعاون الوثيق والشراكات الاستراتيجية مع الشركات الهولندية في القطاعين العام والخاص، مع التركيز على نقل الهيئة لأفضل الممارسات والمعايير في مجالات الطاقة والمياه والاستدامة.

واستعرض مبادرات الهيئة التي تنسجم مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، كما سلط الضوء على التزام الهيئة بالابتكار والاستدامة، كما استعرض الطاير مبادرات الهيئة لتنويع مصادر الطاقة النظيفة، بما في ذلك دمج العديد من التقنيات المتجددة، مثل الطاقة الشمسية الكهروضوئية والطاقة الشمسية المركزة، والطاقة المائية المخزنة في محطة الطاقة الكهرومائية في حتا.

ولفت إلى إطلاق الهيئة مشروع الهيدروجين الأخضر في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، ويعد المشروع الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لإنتاج الهيدروجين الأخضر باستخدام الطاقة الشمسية، بما يدعم التحول نحو اقتصاد خالٍ من الكربون، ويعزز التنقل الأخضر ويقلل الانبعاثات الكربونية.

وتحدث عن اعتماد الهيئة، تقنيات الثورة الصناعية الرابعة والرقمنة، وتعزيز مستويات رائدة عالمياً في البنية التحتية، مع أعلى مستويات الاعتمادية والكفاءة والتوافرية، وتسريع الاستثمارات في التقنيات الإحلالية، وتسجيل الهيئة أرقاماً قياسية عالمية في مؤشرات الأداء الرئيسة في قطاعي الطاقة والمياه، حيث تتصدر الهيئة المركز الأول عالمياً في أكثر من 12 مؤشر أداء رئيساً في مجال عملها.

وذكر أن الهيئة تفوقت على نخبة من شركات الكهرباء في دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية في مختلف مؤشرات التنافسية العالمية، ونجحت في تقليل معدل انقطاع الكهرباء لكل مشترك في دبي إلى 1.06 دقيقة فقط في عام 2023، وهي أقل نسبة مسجلة على مستوى العالم.