45 جهة حكومية وخاصة تشارك في «جيتكس» ضمن «جناح حكومة دبي»

تنطلق في دبي غداً فعاليات معرض «جيتكس غلوبال 2024»، الحدث الأكبر من نوعه في مجال التكنولوجيا على مستوى المنطقة، وذلك بمشاركة متميزة من حكومة دبي، عبر جناح مشترك يضم أكثر من 45 جهة حكومية وخاصة، إضافة إلى «دبي الرقمية»، الجهة المنظمة لجناح حكومة دبي.

ويستمر المعرض الذي تقام فعالياته تحت شعار «تعاون عالمي لتشكيل اقتصاد المستقبل القائم على الذكاء الاصطناعي» في مركز دبي التجاري العالمي إلى 18 أكتوبر الجاري.

وخصصت «دبي الرقمية» منصة للذكاء الاصطناعي على جناح حكومة دبي، وذلك انطلاقاً من الأهمية الاستثنائية لهذا التطور، ومكانتها ضمن استراتيجيات تطوير الأعمال والخدمات والبرامج الحكومية خلال المرحلة المقبلة من مسيرة التحول الرقمي.

كما يشهد جناح حكومة دبي حضوراً مميزاً لمجموعة من الشركاء الاستراتيجيين من القطاعين الحكومي والخاص، بما فيهم شركة «إي آند» باعتبارها الشريك البلاتيني، والإمارات للمزادات باعتبارها (الشريك الذهبي+ المميز)، وتضم قائمة الشركاء الذهبيين كلاً من مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، ومؤسسة مطارات دبي، وشركة «مورو» التابعة لدبي الرقمية، إضافة إلى الشركاء الفضيين، وهم: دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، وشركة «يو إكس أي سيكيورتي سولوشنز»، وشركة «نتوورك انترناشونال»، وشركة «ديل تكنولوجيز».

وأشار مدير عام «دبي الرقمية»، حمد عبيد المنصوري، إلى أهمية هذا الحدث، ومشاركة «دبي الرقمية» فيه إلى جانب شركائها من الجهات الحكومية والخاصة. وقال: «(جيتكس غلوبال) ليس مجرد معرض عادي، بل هو استحقاق سنوي ينتظره الآلاف في دبي ودولة الإمارات، كما في المنطقة والعالم. واكتسب أهميته من كونه يجمع خلاصة ما توصلت إليه الشركات والمؤسسات ومراكز التطوير على مستوى العالم في مجال التكنولوجيا. أما دورة 2024، فتكتسب أهميتها من انتشار تقنيات الذكاء الاصطناعي التي أصبحت من أبرز تجليات عصر الثورة الصناعية الرابعة الذي نعيشه في اليوم».

وأضاف: «أدعو كل المهتمين لزيارة جناح حكومة دبي، وأنا على ثقة بأن تجوالهم بين المنصات سيكون بمثابة تجربة غنية وممتعة، وسيضعهم أمام مشهد رقمي زاخر بالإنجازات الراهنة، وغني بالبرامج المستقبلية التي تبشر بتحقيق الاستفادة القصوى من التكنولوجيا لمصلحة الإنسان في كل المجالات، وفي مقدمتها القطاع الحكومي».

إلى ذلك، تشارك القيادة العامة لشرطة دبي في «جيتكس غلوبال»، وتعرض أحدث إنجازاتها في مجال تكنولوجيا المعلومات والخدمات الذكية والذكاء الاصطناعي.

وأكد مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي، اللواء خالد ناصر الرزوقي، أن «مشاركة شرطة دبي في معرض (جيتكس)، تأتي في إطار حرصها، بتوجيهات من القائد العام لشرطة دبي، الفريق عبدالله خليفة المري، على عرض أبرز الإنجازات الشرطية التي تسهم في تعزيز الأمن والأمان، والعمل على إسعاد أفراد المجتمع».

وفي السياق نفسه، تشارك حكومة أبوظبي في المعرض تحت شعار «نحو حكومة رائدة في الذكاء الاصطناعي». ويشهد العام الجاري المشاركة الـ13 لحكومة أبوظبي، ما يعكس التزام الإمارة بالحوكمة الرقمية، وتبنّي حلول الجيل المقبل من الحلول الرقمية ودعم الابتكار.

وتتولّى دائرة التمكين الحكومي مهمة تنسيق مشاركة حكومة أبوظبي في المعرض، بين أكثر من 30 مؤسَّسة حكومية وأكاديمية، لتقديم تجربة موحَّدة لزوّار جناح الحكومة في المعرض.

«تنمية المجتمع» تكشف عن نموذج عملها المؤسسي

تُشارك وزارة تنمية المجتمع في معرض «جيتكس غلوبال 2024» في نسخته الـ44، من خلال استعراض أحدث منصاتها الرقمية وحلولها المبتكرة، التي تعكس رؤية الوزارة في تمكين الأفراد والمؤسسات، لتحسين جودة الحياة من خلال تكامل وترابط أنظمتها وخدماتها، ما يسهم في تحقيق رؤية «نحن الإمارات 2031».

وتتميز «منصة الدعم الاجتماعي الرقمية» بالربط والتكامل مع الجهات الحكومية والخاصة، وتوفر لوحات معلوماتية تفاعلية آنية لمتخذي القرار، إضافة إلى تعزيز تجربة شخصية للمتعامل من خلال تصميم أكثر من خمس رحلات تستهدف مختلف الفئات، والتي تصل إلى أكثر من 100 شخصية مصنّفة داخلياً في النظام باستخدام التكنولوجيا الناشئة عن طريق إنشاء فئات واحتساب قيمة الدعم تلقائياً من خلال تحليل البيانات بالترابط والتكامل مع الجهات، إلى جانب توفر خاصية الآلة الحاسبة التي تسهم في تجربة المتعامل في إجراءات ومتطلبات الخدمة. ونتيجة لهذه التوجهات تم تبسيط عملية وإجراءات تقديم الخدمة، وتقليص عدد الوثائق المطلوبة من المتعامل بنسبة 50%، وتصل بعض الحالات إلى 100%.

وتهدف «منصة مؤسسات النفع العام»، وهبي منصة رقمية وطنية موحدة، إلى تنظيم عمل مؤسسات القطاع الثالث، التي تتمثل بتوفير واجهات عمل المستخدمين وجهات الترخيص، لإدارة العمليات المختلفة للأنظمة، مثل السجل الوطني الموحد، ونظام التحقق من المتعاملين، ونظام الامتثال والرقابة للقطاع الثالث.