غرفة دبي للاقتصاد الرقمي تطلق "دليل دبي للشركات الناشئة"

أطلقت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، "دليل دبي للشركات الناشئة" بهدف مساعدة رواد الأعمال على تأسيس شركاتهم ودعم نجاحها في دبي.

ويقدم الدليل نظرة شاملة حول المنظومة المحفزة للشركات الناشئة في دبي، مع إرشادات مفصلة حول المتطلبات الرئيسية لتأسيس الشركات والمشاريع الريادية في الإمارة، بما في ذلك المتطلبات القانونية، وخيارات تأسيس الأعمال، وفرص التمويل، وقوائم بالجهات المعنية بتمكين الشركات الناشئة بالإضافة إلى دليل للمسرعات وحاضنات الأعمال ومختبرات تجربة التقنيات والمناطق الحرة.

ويأتي إطلاق الدليل قبيل انطلاق فعاليات معرض "إكسباند نورث ستار"، الحدث الأكبر للشركات الناشئة في العالم، والذي ينظمه مركز دبي التجاري العالمي وتستضيفه غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، غداً الأحد في دبي هاربر ويستمر لغاية 16 أكتوبر الجاري، حيث يشكل الدليل مرجعاً قيّماً للراغبين في تأسيس شركات ناشئة في دبي، والاستفادة من منظومة الاقتصاد الرقمي المتقدمة التي تتميز بها الإمارة.

ويوفر الدليل إرشادات متكاملة لتأسيس الشركات الناشئة ضمن 10 قطاعات، بما يشمل متطلبات وخطوات تأسيس الشركات والمناطق الحرة المتخصصة، بالإضافة إلى المسرعات وحاضنات الأعمال ومختبرات تجربة التقنيات والفعاليات والجهات الناظمة لكل قطاع.

وتتوافق القطاعات التي تناولها الدليل مع توجهات الاقتصاد الرقمي في دبي حيث تشمل كلاً من الذكاء الاصطناعي والطباعة ثلاثية الأبعاد والأمن السيبراني، بالإضافة إلى الأصول الرقمية والتقنية المالية وتقنيات التعليم، إلى جانب الألعاب الإلكترونية والتقنيات الصحية والبرمجيات، بالإضافة إلى الـ "ميتافيرس" والـ "ويب 3".

وصمّم الدليل لمساعدة الرواد والمبتكرين لفهم مشهد الأعمال في دبي، وتمكينهم من اتخاذ قرارات مدروسة، والاستفادة من مقومات دبي التنافسية كمركز عالمي للأعمال، علاوة على ذلك، يوفر الدليل نصائح عملية، وموارد رقمية، وتوصيات للحصول على دعم مخصص، مما يمكّن رواد الأعمال من بدء أو توسيع مشاريعهم في دبي بثقة.

ويجمع معرض "إكسباند نورث ستار" الشركات الناشئة الرائدة في العالم، إلى جانب المبتكرين والمستثمرين، ورواد الأعمال، وقادة الأعمال الناجحين لاستكشاف فرص النمو المميّزة التي توفّرها دبي، للمساهمة في بناء مستقبل الاقتصاد الرقمي.