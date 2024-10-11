«دناتا» تضيف 14 وحدة طاقة كهربائية أرضية لأسطولها في دبي

أعلنت «دناتا» الشركة العالمية الرائدة في مجال خدمات الطيران والسفر، أمس، عن إضافة 14 وحدة طاقة كهربائية أرضية جديدة بقدرة 180 كيلوفولت أمبير إلى أسطولها من معدات الدعم الأرضي في مطار دبي الدولي.

وذكرت الشركة في بيان، أن هذه المعدات الجديدة، ستتولى التعامل مع 33% من إجمالي استخدام وحدات الطاقة الأرضية في المطار، وستحل محل المعدات التي تعمل بالديزل، ما يقلل استهلاك الوقود بنحو 550 ألف لتر سنوياً.

وتُستخدم وحدات الطاقة الأرضية كجهاز متحرك أو ثابت لتوفير الطاقة الكهربائية للطائرات أثناء وجودها على الأرض، حيث تم بالفعل استخدام «دناتا» أول أربع وحدات في عملياتها، لدعم خدمات مركز طيران الإمارات الهندسي، فيما من المتوقع أن تصل الوحدات الـ10 المتبقية في نوفمبر المقبل.

وتأتي أحدث عمليات تعزيز أسطول «دناتا»، التي تمثل استثماراً بقيمة أربعة ملايين دولار (نحو 14.7 مليون درهم)، في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الكفاءة البيئية في جميع عملياتها، حيث تلتزم استراتيجيتها بالتخلص التدريجي من المحركات التي تعمل بالديزل.

وقال نائب رئيس أول «دناتا» لعمليات المطارات في دولة الإمارات والشرق الأوسط وإفريقيا، جعفر داود: «يؤكد هذا الاستثمار في أسطولنا على التزامنا المستمر باستخدام المعدات الكهربائية أينما تسمح البنية التحتية للمطار».