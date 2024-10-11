دبي تعلن جاهزيتها لاستضافة «جيتكس 2024»

أعلن مركز دبي التجاري العالمي، بالتعاون مع لجنة تأمين الفعاليات في دبي، وشرطة دبي، وهيئة الطرق والمواصلات، اكتمال الاستعدادات والخطط التشغيلية والأمنية والمرورية الشاملة لاستضافة معرض «جيتكس غلوبال 2024» في موقعين رئيسين، هما مركز دبي التجاري العالمي من 14 إلى 18 أكتوبر الجاري، و«دبي هاربر» من 13 إلى 16 من الشهر نفسه.

ويهدف هذا التعاون الذي جرى عبر لقاءات واجتماعات إلى ضمان تجربة سلسة وآمنة على مستوى المدينة للعارضين والمشاركين والزوار، خلال فترة انعقاد المعرض، مع التركيز على انسيابية حركة المرور وسلامة الحضور والمشاركين، بما يعكس مكانة دبي الرائدة في تنظيم فعاليات ضخمة عالمية المستوى.

وأفاد بيان صادر أمس، بأن الاجتماعات بين مركز دبي التجاري العالمي ولجنة تأمين الفعاليات في دبي، تطرقت إلى الإجراءات اللوجستية الرئيسة، وانسيابية حركة المرور والبروتوكولات الأمنية لإدارة عشرات الآلاف من الزوار والمشاركين والعارضين المتوقع حضورهم لهذا الحدث العالمي من داخل الدولة وخارجها، فضلاً عن سهولة الوصول إلى وسائل المواصلات العامة، لاستيعاب العدد الكبير المتوقع من الحضور، على غرار المشاركة القياسية التي حققها المعرض العام الماضي.

وأكد مساعد القائد العام لشؤون العمليات في شرطة دبي رئيس لجنة تأمين الفعاليات في إمارة دبي، اللواء عبدالله علي الغيثي، أن شرطة دبي، بالتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة، أنهت جميع استعداداتها لإنجاح فعاليات معرض «جيتكس غلوبال»، مشيراً إلى بذل كل جهد ممكن من أجل خروج المعرض بالصورة التي تليق بمكانة دبي التي باتت جاهزة لاستقبال الحدث.

من جهته، قال نائب الرئيس التنفيذي لإدارة التشريفات والأمن في مركز دبي التجاري العالمي، عبدالرحمن عبيد أبوالشوارب، إنه في ضوء مشاركة عشرات الآلاف، يتطلب الاستعداد لمعرض «جيتكس» جاهزية عالية وتضافر جهود مختلف الجهات المعنية، مؤكداً أن التعاون مع لجنة تأمين الفعاليات وشرطة دبي، وهيئة الطرق والمواصلات، عامل جوهري لضمان تجربة استثنائية للعارضين والمشاركين والزوار.

وأشار أبوالشوارب إلى أن «دبي هاربر» يعد الموقع الرئيس الثاني لمعرض «جيتكس غلوبال 2024»، وسيشهد توافد عشرات الآلاف من الزوار خلال فترة انعقاده، موضحاً أن الخطة التشغيلية لإدارة الحركة المرورية في منطقة «دبي هاربر» تشمل توفير آلاف مواقف السيارات في موقع الفعالية، إلى جانب حافلات لنقل الزوار من وإلى مبنى المواقف متعددة الطوابق لنخلة جميرا، ومن محطة مترو النخيل إلى موقع الحدث، علاوة على خدمات النقل البحري من مواقف «سكاي دايف» إلى موقع الحدث.