تعاونية الاتحاد تطلق تخفيضات بنسب حتى 60%

أعلنت تعاونية الاتحاد، أمس، إطلاقها حملات تخفيضات جديدة في جميع فروعها ومراكزها التجارية في دبي، بخصومات تصل نسبتها إلى 60% على 900 سلعة مختارة، مشيرة إلى أن هذه الحملات تأتي ضمن عروض أكتوبر الجاري.

وقال الرئيس التنفيذي للعلاقات المجتمعية في التعاونية، الدكتور سهيل البستكي، إن التعاونية خصصت في أكتوبر سبع حملات ترويجية متنوعة،

موضحاً أن الحملات تشمل تخفيض أسعار منتجات وسلع من أصناف مختارة، من الخضراوات والفواكه والعصائر والمياه، ومنتجات الألبان واللحوم، والحلويات والبهارات والأرز والزيت وغيرها، حيث ستستمر هذه الحملات حتى نهاية أكتوبر.