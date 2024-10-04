«ماهيندرا» تفتتح مكتباً إقليمياً في «دبي المالي العالمي»

أعلنت شركة «ماهيندرا لوساطة التأمين المحدودة» التابعة لمجموعة «ماهيندرا»، أمس، افتتاح مكتب جديد لإعادة التأمين في مركز دبي المالي العالمي.

وأفادت الشركة في بيان، بأن تأسيس المكتب الإقليمي الجديد يتيح تلبية احتياجات سوق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مشيرة إلى أن هذا التوسع يهدف إلى الاستفادة من الفرص الجديدة المتاحة في السوق، وتوسيع قاعدة العملاء ودفع نمو الأعمال الإقليمية.

وقال الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال في مركز دبي المالي العالمي، سلمان جعفري: «يسعدنا أن نرحب بشركة (ماهيندرا لوساطة التأمين) في مركز دبي المالي العالمي، لتنضم إلى أكثر من 125 شركة مسجلة في المركز من شركات التأمين وإعادة التأمين، والتأمين الأسير، ووكالات التأمين العامة، والكيانات المرتبطة بالتأمين، حيث تتماشى المنظومة القانونية للمركز واللوائح التنظيمية عالمية المستوى، مع طبيعة عمل مراكز التأمين وإعادة التأمين العالمية الأخرى، بما يوفر لشركة (ماهيندرا) المنصة المثالية لتنمية وتوسيع أعمالها من دبي».

من جانبه، قال العضو المنتدب المسؤول الأول في شركة «ماهيندرا لوساطة التأمين المحدودة»، فيدانارايانان سيشادري: «نهدف إلى تقديم قيمة كبيرة لعملائنا في قطاع وساطة إعادة التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إذ يحظى قطاع إعادة التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بإمكانات كبيرة».