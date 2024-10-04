«ماج» تطلق مشروع «ماج 777» في مدينة دبي الرياضيّة بـ 350 مليون درهم

أعلنت «ماج»، شركة التطوير العقاري الرائدة في دولة الإمارات، عن إطلاق مشروعها الجديد «ماج 777»، البرج السكني الفاخر في مدينة دبي الرياضيّة بقيمة 350 مليون درهم. ووصل المشروع، الذي يتميّز بإطلالته على الواجهة البحريّة، إلى مرحلة متقدمة من الإنجاز حيث تم الانتهاء من 60% من الأعمال الإنشائية.

ويجسّد «ماج 777» مزيجاً مثالياً من البيئة الهادئة على ضفاف البحيرة، ومشهد المدينة النابض بالحياة، ويوفّر سهولة الوصول إلى بعض مراكز التسوق والمطاعم، وخيارات الترفيه، ومرافق الرعاية الصحية، والمؤسسات التعليمية الأكثر شهرة في المدينة، ما يجعله خياراً ملائماً للعائلات والموظفين على حد سواء، كما يُسهم قرب المشروع من المرافق الرياضية مثل الاستادات وملاعب الجولف، في رفع مستوى جاذبيته.

وسيضم البرج 261 وحدة سكنية مفروشة بالكامل موزّعة على 22 طابقاً، تشمل مجموعة متنوعة من الاستوديوهات، والشقق بغرفة نوم واحدة وغرفتي نوم، والمصممة لتلائم أسلوب الحياة العصري، في ما من المتوقّع تسليم المشروع بحلول نهاية 2025.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة «ماج» للتطوير العقاري، طلال موفق القداح، على أهمية هذا المشروع الجديد، قائلاً: «يعكس مشروع (ماج 777) التزامنا بتقديم تجارب معيشية متميزة، حيث يضع معياراً جديداً للحياة الفاخرة في مدينة دبي الرياضية».

وأضاف: «يقدم هذا المشروع أسلوب حياة يتميز بالرقي والراحة والتصميم المعاصر، وتم تصميم كافة التفاصيل، من التصميمات الداخلية الرائعة إلى مرافق الراحة عالمية المستوى، بعناية لتلبية رغبات السكّان. نتطلّع لتحقيق هذا المفهوم الفريد ورفع مستوى الحياة الحضرية في مدينة دبي الرياضية».

وتابع القدّاح: «يتيح لنا إطلاق (ماج 777) توسيع محفظتنا من المشاريع العقارية البارزة في دبي، وتعزيز إرثنا في إعادة تشكيل مفهوم الحياة العصرية من خلال التصاميم المبتكرة ومرافق الراحة عالية الجودة».

ويركز المشروع على دمج الفخامة والراحة ونمط الحياة العصري، ويتمتع بموقع يجعله وجهة مرغوبة في مدينة دبي الرياضية. كما تتميز وحداته السكنية بنوافذ واسعة توفر إطلالات خلابة وتشطيبات أنيقة وديكورات داخلية تعمل على تعزيز الاستفادة من المساحات وضوء الشمس.

ويرتقي «ماج 777» بمفهوم السكن الفاخر إلى آفاق جديدة، حيث يقدم مجموعة متنوعة من المرافق الاستثنائية الموزعة على طابقين مخصصين، إذ يضم الطابق الـ20 نادياً صحياً شاملاً، مع صالة ألعاب رياضية كبيرة، وغرفة «يوغا»، وغرفة لتمارين الـ«بيلاتس»، وغرفة بخار، و«ساونا»، وغرفة غطس بالماء البارد.

ويمكن للمقيمين الاستمتاع بحوض سباحة على السطح مع إطلالات خلابة على البحيرة، ومناطق استرخاء. كما يضم المشروع مساحات مشتركة، بما في ذلك منطقة جلوس، لضمان راحة المقيمين. ويوفر المشروع كذلك مواقف سيارات واسعة في الطابقين السفلي والأرضي.

ومع الكشف عن مشروع «ماج 777»، تُواصل شركة «ماج» إرثها الراسخ في إنشاء مشاريع عقاريّة فريدة في دبي. وتفتخر الشركة بسجل حافل من الإنجازات، بما في ذلك مشاريع كبرى مثل «ماج سيتي» في مدينة محمد بن راشد، و«ماج 5 بوليفارد» في دبي الجنوب، وغيرها. وقد أحدثت هذه المشاريع نقلة نوعيّة في أنماط المعيشة الحضرية من خلال التوفيق بين الأناقة والعافية والاستدامة، ما يُظهر التزام شركة «ماج» بإنشاء مجتمعات مزدهرة تقدم قيمة دائمة للسكان والمستثمرين على حد سواء.