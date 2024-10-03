مشروع "باي فيو بوليفارد" يسحر الحضور في حفل إطلاقه من قبل "ايه بي ديفلوبرز"

شهد حفل إطلاق مشروع "باي فيو بوليفارد"، الذي نظمته شركة إيه بي ديفلوبرز، إقبالاً كبيراً من المهتمين بالعقارات والمهندسين المعماريين ووسائل الإعلام بالإضافة إلى حضور المهندس بديع المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة.

استطاع المشروع أن يخطف الأضواء بفضل تصميمه المعماري المبتكر وجذب المهتمين بالعقارات بسبب موقعه الاستراتيجي وإطلالاته الخلابة على الواجهة البحرية. وقد أبدى الحضور إعجابهم الشديد بالمشروع، مؤكدين على أنه يمثل إضافة نوعية لسوق العقارات في دبي كونه يوفر للسكان نمط حياة فاخر مع سهولة الوصول إلى وسط المدينة و إطلالات خلابة على الخليج العربي.

وقال المهندس بديع واصف: فخورون جداً بنجاح إطلاق مشروع "باي فيو بوليفارد"، الذي يعد ثمرة لسنوات من العمل الجاد والإبداع، ونحن واثقون من أنه سيصبح أيقونة جديدة في عالم العقارات الفاخرة والسياحة في دبي وخصوصا مع توفر المسابح الخاصة بكل شقة. يسعدنا جدا أن نقدم لسكان دبي تجربة معيشية استثنائية تجمع بين الرفاهية والطبيعة والحداثة بالإضافة إلى الموقع المتميز.

وتزامن الحفل مع حدثٍ مميز آخر، وهو تسليم جائزة الشقة الفاخرة للفائز في برنامج "المندوس"، في شراكة تعكس التزام شركة "ايه بي ديفلوبرز" وإهتمامها بالمشاركة والتعاون مع البرامج الإجتماعية والترفيهية، وقد عبر الفائز عن سعاته الغامرة بهذه الشقة.

من جانبه، أكد المهندس بديع واصف أن الشراكة مع برنامج "المندوس" هي شراكة استراتيجية وهي تتماشى مع نهج الشركة وخططها في دعم البيئة المجتمعية في الإمارات وتقديم القيمة المضافة لسكانها. وأضاف أن تسليم الجائزة الكبرى للفائز من خلال البرنامج هو جزء من هذه الشراكة ومن خطط الشركة المستقبلية في الإستمرار في هذا النهج، ومساهمة منها في نشر السعادة والبهجة في المجتمع.