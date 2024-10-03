تعزيز الجهود الوطنية لتحقيق الشمولية الرقمية

أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، أمس، تنظيمها منتدى «النفاذية الرقمية» في دبي، الذي يعد الأول من نوعه على المستوى الوطني، ويهدف إلى تعزيز الجهود الوطنية لتحقيق شمولية رقمية متكاملة.

وقالت الهيئة في بيان، إن المنتدى ركز على تمكين جميع شرائح المجتمع من الوصول إلى التكنولوجيا الرقمية والخدمات الإلكترونية، مع ضمان توفير البنية التحتية اللازمة التي تراعي احتياجات الفئات المختلفة، بمن في ذلك أصحاب الهمم وكبار السن.

وتم خلال المنتدى مناقشة العديد من القضايا الحيوية، مثل تعزيز الابتكار في تقديم الخدمات الرقمية، وتطوير المعايير الرقمية التي تدعم سهولة الوصول إلى المنصات الحكومية والخاصة.