سالك: ما يتم تداوله عن تغيير تعرفة البوابات عبر وسائل التواصل "غير دقيق"

أكدت شركة «سالك»، في إفصاح لسوق دبي المالي، اليوم الأربعاء، أن المنشورات المتعلقة بالشركة التي يتم تداولها على بعض وسائل التواصل الاجتماعي غير دقيقة.

ودعت الشركة في الإفصاح المساهمين إلى الاعتماد فقط على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات، وهي سوق دبي المالي والموقع الرسمي لشركة سالك للحصول على المعلومات والتحديثات الصحيحة.

وشددت الشركة على التزامها الكامل بمعايير الإفصاح والشفافية التي وضعتها هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق دبي المالي.

وجاء التوضيح من سالك عقب التداول على وسائل التواصل عن اعتماد نظام جديد لاحتساب رسوم المرور عبر بوابات سالك.

وكانت الشركة تحدثت سابقاً عن إمكانية اعتماد نظام التعرفة المتحرك، بدلاً للثابتة بواقع 4 دراهم، وأن القرار بيد هيئة الطرق والمواصلات.

وبعد الإفصاح وخلال منتصف تعاملات اليوم، ارتفع سهم سالك بنسبة 2.4% بالغا 4.19 درهم بسيولة بلغت 63.84 مليون درهم.