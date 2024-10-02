شركات الطيران تشغّل 10.2 ملايين مقعد مجدول في «دبي الدولي» خلال أكتوبر

تخطت السعة المقعدية المجدولة على الرحلات الدولية في مطار دبي الدولي، أكبر محور للنقل الجوي في العالم حاجز خمسة ملايين مقعد (10 ملايين في الاتجاهين)، للمرة السادسة على أساس شهري منذ بداية العام الجاري، مسجلاً بذلك رقماً قياسياً، هو الأعلى على الإطلاق، وفقاً لمؤسسة «أو إيه جي» الدولية المزوّدة لبيانات المطارات وشركات الطيران.

ووفقاً لأحدث بيانات المؤسسة، ستشغل شركات الطيران أكثر من 5.1 ملايين مقعد مجدول على الرحلات الدولية خلال أكتوبر الجاري (10.2 ملايين مقعد في الاتجاهين) مقابل 4.9 ملايين مقعد في سبتمبر السابق.

وبحسب البيانات التي حصلت «الإمارات اليوم»، على نسخة منها، سجّل مطار دبي أكثر من خمسة ملايين مقعد مجدول خلال يناير 2024، مقابل 4.73 ملايين مقعد في فبراير الذي تلاه، ليرتفع إلى نحو خمسة ملايين مقعد مجدول في مارس، ونحو 4.88 ملايين مقعد في أبريل.

وتمكّن مطار دبي الدولي من أن يتخطى مجدداً حاجز خمسة ملايين خلال مايو، فيما سجّل 4.93 ملايين مقعد في يونيو ليرتفع مرة أخرى إلى مستويات 5.1 و5.16 ملايين مقعد خلال يوليو وأغسطس لكل منهما على التوالي.

وذكرت «أو إيه جي» في تقريرها الشهري: «يظل مطار دبي خلال أكتوبر 2024 المطار الدولي الأكثر ازدحاماً في العالم بـ5.1 ملايين مقعد، فيما يأتي مطار لندن هيثرو في المركز الثاني بـ 4.2 ملايين مقعد»، موضحة أن سعة مطار دبي تزيد بنسبة 22% على سعة مطار لندن الدولي لشهر أكتوبر 2024.

وأفادت المؤسسة، بأن مطار سيؤول حل في المركز الثالث في قائمة أكبر المطارات بنحو 3.6 ملايين مقعد، تلاه مطارا «سنغافورة» و«أمستردام» في المركزين الرابع والخامس بنحو 3.5 ملايين مقعد مجدول لكل منهما.

وأكدت أن مطار دبي الدولي، واصل أداءه القوي ليحلّ في المركز الثاني عالمياً في إجمالي السعة المقعدية على الرحلات «الدولية والمحلية» معاً بعد مطار «هارتسفيلد أتلانتا» الأميركي الذي سجل 5.4 ملايين مقعد مجدول خلال أكتوبر الجاري، فيما سجل مطار طوكيو الياباني نحو 4.7 ملايين مقعد على الرحلات الدولية والمحلية ليحل في المركز الثالث، تلاه مطار «لندن هيثرو» في المركز الرابع بنحو 4.4 ملايين مقعد، ثم مطار دالاس فورت ورث الدولي خامساً بـ4.4 ملايين مقعد.

وأشارت المؤسسة إلى الأداء القوي لمطار دبي مقارنة بكبرى المطارات في العالم، مبينة أن الفارق في السعة الإجمالية للمقاعد (على الرحلات الدولية والمحلية)، بين «هارتسفيلد أتلانتا» و«دبي الدولي»، يصل إلى 312 ألف مقعد فقط، أقل بنحو 6% مقارنة بنظيره الأميركي.

وحافظ «دبي الدولي» على مركزه كأكبر مطار في العالم من حيث أعداد المسافرين الدوليين للعام العاشر على التوالي، خلال عام 2023، حيث عزّز المطار مكاسبه العام الماضي ليصعد إلى المركز الثاني عالمياً في إجمالي أعداد المسافرين الدوليين والمحليين معاً، وذلك للمرة الأولى في تاريخه.