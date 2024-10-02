الإمارات والسعودية تتصدران عربياً أقساط التأمين المكتتبة بـ 32 مليار دولار

ارتفع إجمالي أقساط التأمين المكتتبة لدى شركات التأمين العربية إلى نحو 50.8 مليار دولار في نهاية عام 2023، مقابل نحو 46.5 مليار دولار في نهاية 2022، بنمو نسبته 9.2%، وفق أحدث إحصاءات صندوق النقد العربي.

وذكر الصندوق أن إجمالي أقساط التأمين المكتتبة على مستوى العالم بلغت نحو 6.78 تريليونات دولار في نهاية عام 2022، ما يشير إلى أن القطاع، على المستوى العربي، لايزال بحاجة إلى التوسع، بما يعكس الفرص المتاحة للنمو، حيث لا يتجاوز متوسط الأقساط المكتتبة نحو 1.6% من الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية.

وأشار الصندوق إلى أن شركات التأمين في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، جاءت في المراتب الأولى من حيث إجمالي أقساط التأمين المكتتبة، مع تجاوزها 32 مليار دولار، إذ بلغت نحو 17.45 مليار دولار في السعودية، و14.71 مليار دولار في الإمارات بنهاية عام 2023.

وأوضح أن إجمالي أقساط التأمين على الحياة شكل نحو 18.8%، من إجمالي الأقساط المكتتبة على قطاع التأمين العربي في عام 2023، في حين شكل إجمالي أقساط التأمينات العامة، من غير التأمين على الحياة ما نسبته 81.2%.

ولفت إلى أن متوسط التعويضات المدفوعة إلى الأقساط المكتتبة، بلغ نحو 54.6% في نهاية عام 2023.