"دبي الدولي" يواصل تصدره كأكبر محور للنقل الجوي في العالم

سجل مطار دبي الدولي أكثر من 5.1 ملايين مقعد مجدول على الرحلات الدولية خلال أكتوبر الجاري (10.2 ملايين مقعد في الاتجاهين)، ليواصل بذلك تصدّره مطارات العالم كأكبر محور للنقل الجوي الدولي، وذلك وفقاً للتقرير الشهري الصادر عن مؤسسة "أو إيه جي" الدولية المزوّدة لبيانات المطارات وشركات الطيران.

وقالت المؤسسة: واصل مطار دبي الدولي خلال أكتوبر 2024 تصدره قائمة أكثر المطارات الدولية ازدحاماً في العالم، فيما حل مطار لندن هيثرو في المركز الثاني بـ 4.2 ملايين مقعد، مضيفة أن السعة المقعدية في مطار دبي الدولي أعلى بنسبة 22% مقارنة بنظيره البريطاني لهذا الشهر.

وتظهر البيانات ارتفاعاً متواصلاً في عدد المقاعد المجدولة على الرحلات الدولية في مطار دبي الدولي في ظل التوسعات المتواصلة للناقلات الجوية العاملة في المطار، فضلاً عن إضافة مزيد من الرحلات إلى الوجهات القائمة، وافتتاح وجهات جديدة.

وحافظ «دبي الدولي» على مركزه كأكبر مطار في العالم من حيث أعداد المسافرين الدوليين للعام العاشر على التوالي، خلال عام 2023، حيث عزّز المطار مكاسبه العام الماضي ليصعد إلى المركز الثاني عالمياً في إجمالي أعداد المسافرين الدوليين والمحليين معاً في عام 2023، وذلك للمرة الأولى في تاريخه.