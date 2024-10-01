للمرة الأولى.. التصرفات العقارية في دبي تتجاوز نصف تريليون درهم في 9 أشهر

سجلت قيمة المبيعات العقارية في دبي قفزة جديدة إلى 374.17 مليار درهم، حصيلة 130 ألفاً و360 صفقة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، لتكون بذلك أكبر قيمة مبيعات على الإطلاق لتلك الفترة، وفق رصد أجرته «الإمارات اليوم» استناداً إلى بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي.

وبحسب الرصد، ارتفعت قيمة المبيعات خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر الماضيين بنسبة 35% مقارنة بنحو 277 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي، فيما ارتفع عدد الصفقات بنسبة 41% مقابل 92 ألفاً و330 صفقة.

وارتفعت عمليات الرهن العقاري، بنسبة 47.5% لتصل إلى 132.23 مليار درهم مقارنة بنحو 89.7 مليار درهم. أمّا الهبات فقد بلغت نحو 36.16 مليار درهم مقابل 21.21 مليار درهم.

وبذلك، زاد إجمالي التصرفات العقارية (المبيعات + الرهون + الهبات) خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بنسبة 39.8% متخطية مستوى نصف تريليون درهم، للمرة الأولى خلال تلك الفترة، لتصل إلى نحو 542.56 مليار درهم، وهي أعلى ‬تصرفات على الإطلاق في تاريخ سوق دبي العقارية، موزّعة على 165 ألفاً و990 صفقة، مقارنة بـ388 مليار درهم، تمت عبر 115 ألفاً و883 صفقة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة 43.2%.

وشهد الربع الثالث من العام الجاري، تصرفات إجمالية بلغت 199.2 مليار درهم، نتجت عن 64 ألفاً و300 صفقة، مقارنة بـ133 مليار درهم نتجت عن 41 ألفاً و48 صفقة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وبنسبة نمو بلغت نحو 49.8% من حيث القيمة.

وحققت المبيعات أعلى قيمة ربع سنوية على الإطلاق، حيث سجلت 144.99 مليار درهم، موزّعة على 50 ألفاً و350 صفقة، مقارنة بمبيعات الفترة نفسها من العام الماضي والبالغة 97.2 مليار درهم (31085 صفقة)، خلال الفترة نفسها من 2023، بنمو 67.7% من حيث القيمة، متخطية بذلك الرقم القياسي السابق والمسجل بالربع الثاني من عام 2024، بقيمة 124.4 مليار درهم. وجاءت الرهون عند 41.87 مليار درهم، نتجت عن 11 ألفاً و700 صفقة، أما الهبات فسجلت 15.34 مليار من خلال 2250 معاملة.

وحققت التصرفات الإجمالية في سبتمبر 2024، نحو 66.29 مليار درهم، نتجت عن 22 ألفاً و172 تصرفاً، بنمو 79% و91% من حيث القيمة والعدد على التوالي، مقارنة بالشهر ذاته من عام 2023 الذي سجل 37 مليار درهم من خلال 11 ألفاً و605 صفقات.

سبتمبر قياسي

وشهد الشهر نفسه، مبيعات قياسية بقيمة 43.3 مليار درهم، نتجت من خلال 17 ألفاً و450 صفقة، بنمو 42% من حيث القيمة. وتُعد مبيعات القطاع العقاري في سبتمبر، هي الأكبر للشهر ذاته، وخامس أعلى مبيعات شهرية في تاريخ السوق.

بينما حققت الرهون، خلال سبتمبر نحو 15.83 درهماً، وفي ما يتعلق بالهبات، فسجلت خلال هذا الشهر 3.58 مليارات درهم، نتجت من خلال 582 معاملة.

مرحلة واعدة

وأفاد رئيس مجلس إدارة شركة «دبليو كابيتال» للوساطة العقارية، وليد الزرعوني، بأن عام 2024 شهد منذ بدايته مرحلة واعدة من النمو في القطاع، مؤكداً أن النمو لايزال مستمراً، حيث فاقت المبيعات جميع التوقعات ووصلت لمستويات قياسية وأرقام تاريخية غير مسبوقة.

وأضاف الزرعوني أن مستقبل سوق العقارات في دبي، يُعد واعداً للغاية فيما لايزال الطلب غير مسبوق من كل مكان، مدفوعاً بجاذبية الإمارة للمقيمين الجدد والمستثمرين والأفراد الباحثين عن عقار، باعتبارها موطناً لأفخم العقارات وأكثرها طلباً في العالم مع تقديم عوائد إيجارية أعلى من العديد من أسواق العقارات الأخرى العالمية.

موقع قوة

وقالت المديرة التنفيذية لشركة «إي إكس بي» في دبي، دنيا فادي، إن «الربع الأخير من العام الحالي يعتبر فترة حاسمة لتقييم أداء السوق العقارية في دبي، خصوصاً بعد النمو اللافت الذي شهدناه في الشهور السابقة. وفي ظل ما نراه من تحولات اقتصادية وديناميكية، أعتقد أن سوق العقارات في دبي لاتزال في موقع قوة، ومؤهلة لكسر أرقام قياسية جديدة بنهاية العام، بما أنّ قيمة وعدد الصفقات العقارية للفترة الحالية، قد تجاوزت قيمة وعدد الصفقات للفترة نفسها من العام السابق».

وأضافت فادي، أن دبي، كوجهة عالمية، تمتاز بقدرتها على التكيف السريع مع المتغيرات الاقتصادية، إضافة إلى استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية، وهذه العوامل تؤدي إلى تعزيز الزخم في القطاع العقاري. فمع كل تحدٍ جديد، أثبتت دبي مرونتها في المحافظة على جاذبيتها للمستثمرين من مختلف أنحاء العالم، سواء في الفئات السكنية الفاخرة أو المشاريع التجارية.

وتوقّعت استمرار الزخم الإيجابي في الربع الأخير من العام، خصوصاً في ظل الطلب القوي على العقارات الفاخرة والتجارية، وتحقيق صفقات ضخمة تسهم في رفع متوسط أسعار البيع والإيجارات، موضحة أن الطلب على العقارات السكنية والتجارية الكبرى قد يتجاوز توقعات السوق، خصوصاً في ظل دعم سياسات الحكومة وتشجيعها للاستثمارات طويلة الأمد.

طلب غير مسبوق

قال الرئيس التنفيذي لشركة «إيليو العقارية»، زاهي قشوع، إن «سوق عقارات دبي تعيش أزهى عصورها وسط طلب غير مسبوق على التملك والاستثمار في القطاع، بدعم من عوامل منها البنية التحتية المتطورة والنمو الاقتصادي القوي إلى جانب تسهيلات جذب المستثمرين ومنح تأشيرات الإقامة للأجانب، وتوفير بيئة مثالية للعيش والعمل». وأضاف أن زخم الطلب أسهم في كسر الأرقام القياسية المسجلة للمبيعات، مرجحاً أن تتواصل هذه الوتيرة من النمو ولن تهدأ قريباً مع استمرار العوامل الداعمة.

مبيعات عقارات دبي لشهر سبتمبر خلال 5 سنوات (بالمليار درهم)

سبتمبر 2024

43.3

سبتمبر 2023

25.84

سبتمبر 2022

24.27

سبتمبر 2021

16.26

سبتمبر 2020

8.79

المصدر: بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي

مبيعات عقارات دبي خلال 9 أشهر (بالمليار درهم)

2024

374.17

2023

277

2022

183.5

2021

102.6

2020

50.62

المصدر: بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي

أعلى مبيعات ربعية لعقارات دبي على الإطلاق (بالمليار درهم)

الربع الثالث 2024

142

الربع الثاني 2024

124.4

الربع الرابع 2023

112.7

الربع الأول 2024

110.6

المصدر: بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي