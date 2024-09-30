التحقق من التراخيص والتصاريح العقارية

تعد خدمة التحقق من التصاريح العقارية أداة مهمة لأصحاب الأنشطة العقارية والمتعاملين في إمارة دبي، إذ تتيح لهم التحقق من صحة التراخيص والتصاريح الإلكترونية الصادرة عن مؤسسة التنظيم العقاري، كما يمكن للأفراد والشركات الوصول إلى معلومات موثوقة ومحدثة حول الأنشطة العقارية المختلفة.

وتتسم عملية التحقق من تراخيص العقار بالسرعة الكبيرة، إذ يتم إصدار نتائجها بشكل فوري. وتعتبر خدمة الكشف عن التراخيص العقارية مجانية بالكامل، ولا تتطلب أي أوراق إضافية من شأنها تأخير نتائج الخدمة.