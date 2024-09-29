"أراضي دبي": اشتراط شهادة عدم ممانعة لنقل ملكية الأراضي والعقارات على الخريطة

أفاد مدير إدارة التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، محمد يحيى، بأن نقل ملكية العقارات غير الجاهزة (على الخريطة) يتطلب إصدار شهادة عدم ممانعة من المطور، باستثناء الجاهزة منها.

وأوضح يحيى، عبر حساب الدائرة على منصة إكس، أن استثناء العقارات الجاهزة كالشقق والفلل والتاون هاوس، من شهادة عدم الممانعة يعود لأن المستحقات المالية لتلك العقارات موجودة في نظام «ملاك»، الذي يوضح وجود مستحقات مالية على العقار من عدمه.

ولفت إلى أنه في حال وجود أي مستحقات مالية، فإنه يحق للمشتري في هذه الحالة إما متابعة التسجيل أو التأجيل لحين سدادها.

وأوضح يحيي، أنه في حالة الأراضي والعقارات غير المكتملة، فإنه يشترط الحصول على شهادة عدم ممانعة إلكترونية من المطور، تنفيذاً للاشتراطات التعاقدية المبرمة معه، ويمكن الحصول عليها بكل سهولة ويُسر عبر تطبيق "دبي ريست".