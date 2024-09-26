تعاونية الشارقة تطلق تطبيقها الجديد Coop Online

أعلنت تعاونية الشارقة عن إطلاق الإصدار الجديد من تطبيق تعاونية الشارقة الذكي (Coop Online)، بهدف توفير منصة متكاملة ومتطورة للمتعاملين تتيح سهولة الوصول إلى أكثر من 200 ألف منتج غذائي وغير غذائي والاطلاع على العروض الحصرية والمميزة بخطوات أسهل واسرع.

وأكدت تعاونية الشارقة أن إطلاق التطبيق الجديد يأتي في إطار استراتيجية التعاونية في التطور والارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها لجمهور المساهمين والمتسوقين، حيث تهدف إلى توفير الوقت والجهد على المتسوق، وإعانته في توصيل المشتريات إلى أي مكان يريده بحسب المواقع التي تعتمدها الخدمة، وفي أسرع وقت ممكن.

وقال الرئيس التنفيذي لتعاونية الشارقة ماجد سالم الجنيد أن ما يميز هذا التطبيق في حلته الجديدة خدمة (يلا) والتي تعنى بتوصيل الطلبات خلال 30 دقيقة وأقل من 60 دقيقة بهدف إيصال المنتجات طازجة وفي أسرع وقت ممكن.

وأوضح الجنيد أن هذه الخدمة مجانية، وتقدم للمشتريات التي تبلغ قيمتها 150 درهم وأكثر، مع إمكانية التوصيل إلى الشارقة ودبي وعجمان.

ونوه الرئيس التنفيذي إلى أفراد الجمهور والمتعاملين بمسح التطبيق القديم وتحميل النسخة الجديدة المتوفرة والمتاحة على أنظمة التشغيل (أندرويد) و(IOS). للحصول على العروض والمنتجات أولاً بأول وضمان الوصول إلى أكبر شريحة من متلقي الخدمات.

وأكد النابودة أن نسبة اقبال المشتركين على التطبيق فاقت الـ 300%، خاصة مع توفير أكثر من 40 دراجة توصيل مجهزة بكافة المواصفات والمعايير المطلوبة، مشيراً إلى أن التطبيق سيمنح المتعاملين تجربة تسوق سلسة على مدار الأسبوع.