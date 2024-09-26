"طيران الإمارات": أولى طائرات الإيرباص A350 تكمل رحلتها التجريبية

قالت شركة "طيران الإمارات"، أن أولى طائرات الناقلة من طراز A350 أكملت رحلتها التجريبية في تولوز.

وذكرت الناقلة على حسابها في منصة "إكس"، أن الطائرة ستنضم إلى أسطولها خلال الفترة القريبة المقبلة.

وتخطط "طيران الإمارات" لاستلام أولى طائراتها الجديدة من طراز "إيرباص A350" العامالجاري، في وقت ستستمر فيه الناقلة باستلام طائراتها من هذا الطراز حتى عام 2028، بعد أن رفعت أخيراً إجمالي عدد الطائرات ضمن طلبيتها إلى 65 طائرة.

وتضم طلبيات "طيران الإمارات" المؤكدة 65 طائرة من طراز "A350"، ومزيجاً من 205 طائرات "بوينغ 777-9، و777-8". في ما ستستخدم الطائرات الجديدة لتوسيع وتحديث الأسطول، وتوفير المرونة لإضافة وجهات جديدة إلى شبكة خطوطها.

وتشغل "طيران الإمارات"حالياً أسطولاً كاملاً من طائرات الجسم العريض التي تتسم بالكفاءة والحداثة، يتكوّن من طائرات "إيرباص A380" و"بوينغ 777".

وبحسب شركة «إيرباص» المصنعة للطراز، تُعدُّ عائلة «A350» أكثر الطائرات تطوراً وكفاءة في العالم من فئة الطائرات ذات الهيكل العريض، وأفضلها في مجال الرحلات ذات المدى البعيد. وهي الطائرة الوحيدة ذات التصميم الجديد كُلياً التي تراوح سعتها بين 300 مقعد و410 مقاعد، وتُقدم أقلّ كُلفة للمقعد الواحد بين نظيراتها من الطائرات الكبيرة ذات الهيكل العريض.