700 ألف وظيفة يوفرها قطاع الطيران في الدولة

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، أمس، أن هناك أكثر من 700 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة، مرتبطة بقطاع الطيران المدني في الدولة، تشمل مجالات متعددة، مثل تصنيع الطائرات والمحركات، وإنتاج الوقود، وصولاً إلى العمليات التشريعية والتشغيلية، والإدارية، والرقابية، إضافة إلى تخصصات السلامة والأمن والتحقيقات.

وذكرت الهيئة، في بيان، أنها أطلقت الحملة الوطنية التوعوية «نحب سماءنا»، بهدف توعية الجيل المقبل، وتأهيلهم ليكونوا جزءاً من مستقبل هذا القطاع، مشيرة إلى تنظيمها ندوة تحت عنوان «الجيل القادم في الطيران»، بالتعاون مع جامعة الشارقة، لتسليط الضوء على الفرص الواسعة التي يتيحها قطاع الطيران المدني في المستقبل.

وقال المدير العام للهيئة، سيف محمد السويدي، خلال كلمته بالندوة، إن قطاع الطيران المدني يشهد تغيرات متسارعة، على المستويين المحلي والعالمي، ما يعزز أهمية أن تكون المؤسسات الأكاديمية في طليعة الجهات التي تستشرف هذه التحولات.

وأكد أهمية قطاع الطيران الذي يُعد محركاً أساسياً لنمو الاقتصاد والمعرفة في الدولة، وجسراً يربطنا بالتقدم التكنولوجي المستقبلي، لافتاً إلى أن دور الجامعات والمؤسسات الأكاديمية اليوم، يتجاوز تقديم المناهج الدراسية التقليدية، ليشمل استشراف الوظائف المستقبلية، ووضع خطط استراتيجية لتنفيذ البرامج الأكاديمية التي تؤهل الأجيال التالية، ليصبحوا قادة ورواداً في هذا القطاع الحيوي.

من جانبه، أكد عميد كلية القانون في جامعة الشارقة، البروفيسور عدنان سرحان، حرص الجامعة، بتوجيهات القيادة الرشيدة، على مواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية، وتأهيل الطلاب للوصول إلى الفرص الوظيفية المستقبلية.

وقال إن هذا الحرص كان الدافع وراء التعاون المثمر بين الجامعة والهيئة العامة للطيران المدني، لتطوير برنامج الماجستير في القانون الجوي والفضائي، الذي يُعد البرنامج الدراسي الوحيد في منطقة الشرق الأوسط وعدد من الدول الآسيوية والأوروبية، نظراً لدقة التخصص.