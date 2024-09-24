«نخيل» تمنح «أليك للهندسة» عقداً بـ 1.8 مليار درهم لإنشاء برج فاخر

منحت شركة نخيل التابعة لـ«دبي القابضة للعقارات»، عقد إنشاء مشروع برج «كومو ريزيدنسز» في نخلة جميرا بقيمة 1.8 مليار درهم، لشركة أليك للهندسة والمقاولات، مشيرة إلى أنه من المقرر إنجاز البرج السكني الفاخر في الربع الثاني من عام 2028. وأفادت بأن البرج الجديد سيتكون من 75 طابقاً بارتفاع إجمالي يجاوز 300 متر، وسيضم 81 وحدة سكنية، تشمل شققاً تراوح بين غرفتين وسبع غرف نوم، بما في ذلك وحدة «بنتهاوس دوبلكس».

وسيضم كل طابق شقتين كحد أقصى، مع توفير مصاعد خاصة تؤدي إلى ردهات، كما ستحظى كل شقة بإطلالة بزاوية 180 درجة على البحر وأفق المدينة، بينما تتمتع الشقق الواقعة في الطابق 23 فما فوق بإطلالات بانورامية بزاوية 360 درجة على برج العرب شرقاً، و«عين دبي» غرباً.

وقال الرئيس التنفيذي في «دبي القابضة للعقارات»، خالد المالك: «تتمتع (نخيل) بإرث عريق وحافل بالمشاريع ذائعة الصيت، مثل (نخلة جميرا) الذي نجح في إعادة تشكيل أفق دبي، حيث يرتكز مشروع برج (كومو ريزيدنسز) على هذا الإرث، ويعكس التزام (دبي القابضة للعقارات) بتطوير وجهات عالمية المستوى».

وأضاف أن «(كومو ريزيدنسز) أكثر من مجرد مشروع سكني جديد، إذ يجسد طموح دبي ويرسم معياراً جديداً للرفاهية على الواجهة البحرية».

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة أليك، باري لويس: «يقدّم مشروع (كومو ريزيدنسز) وعداً بالتفرّد بقمة الفخامة في عالم المعيشة الحضرية، بفضل وسائل الراحة ذات المستوى العالمي والتشطيبات الفاخرة التي سترفع سقف المنافسة أمام أفخم العقارات في العالم».