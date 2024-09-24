«الأنصاري» توافق على توزيع أرباح نقدية

أعلنت شركة الأنصاري للخدمات المالية، أمس، موافقة مجلس إدارتها على توزيع أرباح نقدية مرحلية عن النصف الأول من عام 2024، بقيمة 157.5 مليون درهم، أي ما يعادل 2.10 فلس للسهم الواحد.

وأوضحت الشركة في بيان أن تاريخ آخر يوم شراء للاستحقاق سيكون 26 سبتمبر 2024، وتاريخ الاستبعاد من الأرباح 27 سبتمبر 2024، وتاريخ إغلاق السجل 30 سبتمبر 2024، وتاريخ توزيع الأرباح 16 أكتوبر 2024.

وتتماشى توزيعات الأرباح النقدية المعتمدة مع سياسة توزيع الأرباح للشركة، ووفقاً للتفويض الممنوح من قبل المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية الذي انعقد في 19 مارس 2024.