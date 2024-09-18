«ديوا» تستعرض مشاريعها في «معرض المرافق»

استعرضت هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، أبرز مشاريعها خلال «المعرض والمؤتمر العالمي للمرافق 2024»، الذي يختتم فعالياته في أبوظبي اليوم.

وسلّطت الهيئة الضوء على جهودها لتمهيد الطريق نحو قطاع كهرباء ومياه مرن ومحايد للكربون، انسجاماً مع استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، واستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050.

وشملت أبرز مشاريع الهيئة، مجمّع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، ومشروع «الهيدروجين الأخضر»، والشبكة الذكية، ومبادرة الشاحن الأخضر للمركبات الكهربائية.