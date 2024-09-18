«الاتحاد للطيران» تنقل 12 مليون مسافر في 8 أشهر

أعلنت شركة الاتحاد للطيران، أمس، نقلها 12 مليون مسافر خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، مقارنة بنحو 8.9 ملايين مسافر خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وذكرت الشركة في بيان كشفت خلاله عن النتائج الأولية لحركة المسافرين لشهر أغسطس 2024، أنها نقلت 1.7 مليون مسافر خلال الشهر الماضي، فيما بلغ متوسط نسبة إشغال المقاعد 89% على مدار الشهر.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، أنطونوالدو نيفيس: «شهدت أعداد المسافرين على متن رحلاتنا خلال شهر أغسطس نمواً مهماً مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ما يعكس نمونا المستمر».

وأضاف أن عدد المسافرين خلال فترة 12 شهراً الماضية وحتى أغسطس 2024، وصل إلى 17 مليون مسافر، ما يعني زيادة بنسبة تقارب 70% على النتائج المحققة خلال عام 2023. وتابع نيفيس: «حافظنا على عامل الحمولة بنسبة 89% خلال أغسطس 2024 على الرغم من الزيادة في القدرة الاستيعابية مقارنة بعام 2023، وأصبح عدد الطائرات المشغّلة 95 طائرة مقارنة بـ79 طائرة خلال الفترة نفسها من العام الماضي».

وأوضح أن زيادة 16 طائرة خلال فترة 12 شهراً تأتي نتيجة طموح والتزام كل أفراد طاقم العمل الذين تكاتفوا لتحقيق ذلك في وقت قياسي، مع المحافظة في الوقت نفسه على عامل حمولة تخطى 86%.

ولفت إلى أنه خلال شهر أغسطس الماضي تم تشغيل آخر طائرتين من أصل ست طائرات من طراز «A321neo» كان من المخطط تشغيلها في 2024.