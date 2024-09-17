«مِراس» تمنح عقد بناء بـ 850 مليون درهم

أعلنت شركة «مِراس»، التابعة لـ«دبي القابضة للعقارات»، عن إرساء عقد بقيمة 850 مليون درهم لمصلحة شركة «دتكو للإنشاءات»، لتنفيذ أعمال البناء في مشروعها «بولغري لايتهاوس»، الذي سيُقام على جزيرة «جميرا باي»، مشيرة إلى أنه سيتم قريباً البدء في تشييد البرج السكني الفاخر المكون من 27 طابقاً.

وذكرت في بيان أنه من المقرر إنجاز المشروع بحلول الربع الثاني من عام 2027، ليكون المشروع ثالث تعاونٍ يجمع بين «بولغري» و«مِراس».

وقال الرئيس التنفيذي لـ«دبي القابضة للعقارات»، خالد المالك، إن «(مِراس) تحافظ على التزامها بتقديم طيف من أرقى العروض السكنية وأكثرها تميزاً وفخامة في دبي، وقريباً سينضم مشروع (بولغري لايتهاوس) إلى محفظتها الاستثنائية».