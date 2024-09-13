6 مشاريع تجارية جديدة لرائدات أعمال إماراتيات

أطلق مجلس سيدات أعمال أبوظبي، التابع لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، بالتعاون مع متجر «إيثر باي كلاود سبيسز»، ستة مشاريع تجارية جديدة ومبتكرة ومستدامة، تملكها رائدات أعمال إماراتيات، وذلك في إطار شراكتهما الاستراتيجية الهادفة إلى تمكين المرأة في قطاع تجارة التجزئة، على الصعيدين المحلي والعالمي.

وأثمرت الشراكة التي تم إبرامها بين الجانبين قبل نحو عام، إطلاق 18 علامة تجارية محلية على ثلاث مراحل، ما أتاح لرائدات الأعمال الإماراتيات منصة لدخول عالم قطاع تجارة التجزئة التنافسي، وممارسة الأعمال التجارية، وتمكينهن من الوصول إلى جمهور أوسع، وتعزيز حضورهن في الأسواق الرئيسة المحلية في جميع أنحاء الدولة، إلى جانب إتاحة الفرصة لهن لعرض منتجاتهن في متجر «إيثر» الواقع في «ياس مول» بأبوظبي.

وتضم مجموعة المشاريع الستة الجديدة تشكيلة متنوعة من السلع والمنتجات، تشمل الشموع المصنوعة يدوياً والمصممة محلياً من «ياس كاندلز»، ومنتجات التجميل الطبيعية المستدامة من «لوليتا جليم»، والأقمشة الأنيقة عالية الجودة، وتصاميم العباءات من «أورا»، إضافة إلى المنتجات الخزفية المبتكرة التي تجمع بين الحرفية التقليدية والجماليات العصرية من «خزف»، في حين يحتفي كل من المشروعين التجاريين «جذور» و«هوب جيفت» بالتراث الإماراتي والضيافة العربية، من خلال طرح تشكيلة مميزة وفريدة من الهدايا والتذكارات المبتكرة التي تعكس الإرث الثقافي للدولة.

وقالت مديرة التسويق والعضوية في مجلس سيدات أعمال أبوظبي، نعمة الأغبري، إن «إطلاق المجموعة الثالثة من المشاريع التجارية الناشئة المملوكة لرائدات الأعمال في أبوظبي ينسجم مع التزامنا بتعزيز حضور المرأة في عالم الأعمال»، معربة عن فخرها بما حققته رائدات الأعمال الإماراتيات من إنجازات حتى الآن، واللواتي نجحن في الدخول في جميع القطاعات والأعمال المبتكرة والمستدامة، واستطعن أن يعززن قطاع تجارة التجزئة بأفكارهن المتجددة.

وأضافت الأغبري: «أسهمت شراكتنا مع متجر (إيثر باي كلاود سبيسز) بشكل إيجابي في دعم رائدات الأعمال الطموحات، من خلال تقديم النصائح الإرشادية لهن، وتزويدهن بالموارد الأساسية اللازمة لتحقيق التميز والإبداع في قطاع الأعمال».

وأشارت إلى أن المشاريع التجارية الجديدة التي تم الكشف عنها في متجر «إيثر» تعتبر دليلاً على مدى التنوع والابتكار وروح المبادرة اللامحدودة لدى رائدات الأعمال في أبوظبي.

من جانبها، قالت المديرة الأولى للابتكار لدى «إيثر باي كلاود سبيسز»، ملك سميجكالوفا، إن «المشاريع التجارية الجديدة التي تم إطلاقها في متجر (إيثر) تعد بمثابة شهادة على المستوى الإبداعي المتقدم لرائدات الأعمال في أبوظبي، وعملهن الجاد، وجهودهن اللافتة في هذا القطاع».

• المشاريع الجديدة تشمل منتجات التجميل المستدامة وتصاميم خزفية وأزياء معاصرة وتراثية.