24.6 مليار درهم إيرادات المنشآت الفندقية بالدولة في 6 أشهر

أكدت وزارة الاقتصاد أن القطاع السياحي في الدولة يواصل تحقيق نتائج إيجابية تُعزز إسهامه في نمو واستدامة الاقتصاد الوطني، حيث ارتفعت إيرادات المنشآت الفندقية في الدولة لتصل إلى أكثر من 24.6 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، محققة نمواً بنسبة 7% مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2023، فيما ازداد عدد نزلاء المنشآت الفندقية في الإمارات السبع ليصل إلى نحو 15.3 مليون نزيل خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2024، وبنسبة نمو بلغت 10.5%، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.

وشهدت الغرف الفندقية في الدولة توسعاً ملحوظاً، إذ وصل إجمالي عدد الغرف إلى 213 ألفاً و741 غرفة في نهاية النصف الأول من عام 2024، لتحقق الغرف نمواً بنسبة 3%، مقارنة مع الفترة المماثلة من عام 2023، كما ارتفع إجمالي عدد ليالي نزلاء المنشآت الفندقية في الإمارات ليصل إلى أكثر من 53 مليون ليلة خلال النصف الأول من 2024، بنسبة نمو بلغت 10%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وسجلت حركة المسافرين عبر مطارات الدولة نمواً إيجابياً خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة زيادة بلغت 14.2%، حيث بلغ إجمالي عدد المسافرين الذين استقبلتهم مطارات الدولة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري أكثر من 71.75 مليون مسافر، مقارنة مع 62.79 مليون مسافر في الفترة نفسها من العام الماضي.

وسجل عدد القادمين 20 مليوناً و274 ألفاً و694 مسافراً، بينما سجل عدد المغادرين 21 مليوناً و90 ألفاً و750 مسافراً، في حين بلغ عدد العابرين 30 مليوناً و391 ألفاً و978 مسافراً.

وقال وزير الاقتصاد، رئيس مجلس الإمارات للسياحة، عبدالله بن طوق المري، إن «المؤشرات المحققة تعكس نجاح المبادرات والسياسات التي تبنّتها الدولة لتطوير القطاع السياحي، وفق أفضل الممارسات العالمية، وقوة تنافسية المنتج السياحي الإماراتي على المستوى الإقليمي والعالمي. كما تدعم هذه المؤشرات تحقيق مستهدفات (الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031)، بزيادة إسهام السياحة في الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 450 مليار درهم، واستقطاب 40 مليون نزيل في المنشآت الفندقية بحلول العقد المقبل».

وأضاف: «استطاعت السياحة الإماراتية بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، مواصلة نموها المتزايد في حجم الإيرادات السياحية والسعة الفندقية، لاسيما أن معدل الإشغال الفندقي في الدولة وصل إلى 79.5% خلال ستة أشهر الأولى من العام الجاري، والذي يُعد من بين الأعلى عالمياً، حيث حقق نمواً بنسبة بلغت 3.7%، مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2023».

وأكد بن طوق أن الجهود الوطنية مستمرة لتعزيز العمل المشترك، من أجل تنفيذ الخطط والاستراتيجيات المتعلقة بالقطاع السياحي، وترسيخ مكانة الإمارات الرائدة كواحدة من أفضل الوجهات السياحية في العالم، في ضوء «رؤية نحن الإمارات 2031».

وأوضح أنه على صعيد حركة السفر والطيران، شهدت مطارات الدولة زيادة ملحوظة في أعداد المسافرين خلال النصف الأول من العام الجاري، وهو ما يترجم الثقة الدولية بجودة وكفاءة خدمات السفر في دولة الإمارات، وجودة البنية التحتية لقطاع النقل الجوي، خصوصاً في ظل استثمار الدولة في المشاريع التطويرية والتحسينية للبنية التحتية لقطاع الطيران، وتعزيز قدرة المطارات على استيعاب أعداد أكبر من المسافرين، حيث يقدر إجمالي الطاقة الاستيعابية لمطارات الدولة حالياً بأكثر من 160 مليون مسافر، كما ترتبط دولة الإمارات مع 188 دولة باتفاقيات تعاون في قطاع النقل الجوي، ما يسمح بتسيير رحلات من تلك الدول وإليها، ويعزز مكانة الدولة وجهة إقليمية وعالمية للسفر والطيران.

• ارتفاع عدد نزلاء المنشآت الفندقية إلى 15.3 مليوناً، بزيادة 10.5%.

• 53 مليون ليلة قضاها نزلاء الفنادق خلال النصف الأول 2024.