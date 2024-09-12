الإمارات تستضيف ندوة لـ «إيكاو»

وقّعت الهيئة العامة للطيران المدني ومنظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو)، مذكرة تفاهم بشأن استضافة دولة الإمارات أعمال ندوة «إيكاو» الرابعة لدعم التنفيذ 2025، في أبوظبي.

ووقع المذكرة مدير عام الهيئة، سيف محمد السويدي، وأمين عام «إيكاو»، خوان كارلوس سالازار، على هامش أعمال ندوة «إيكاو» للتنقل الجوي المتقدم التي تختتم أعمالها في مدينة مونتريال الكندية، اليوم.

وقال السويدي في بيان صادر عن الهيئة العامة للطيران المدني، أمس، إن ندوة «إيكاو» لدعم التنفيذ، تمثل منصة مثالية لتوحيد الجهود نحو تنفيذ الخطط العالمية للمنظمة، والتي تهدف إلى تعزيز السلامة والأمن والاستدامة في قطاع الطيران.