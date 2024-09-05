«طيران الإمارات» تستهدف زيادة السعة المقعدية في «الشتاء»

كشفت «طيران الإمارات» أنها تستهدف زيادة السعة المقعدية لعملياتها بنسبة تصل إلى 4% خلال الجدول الشتوي للرحلات، لاسيما مع استلام الناقلة طائرات جديدة من طراز «إيرباص A350»، حيث تتوقع استلام ثماني طائرات من هذا الطراز خلال السنة المالية الجارية التي تنتهي في مارس المقبل.

وقالت الشركة لـ«الإمارات اليوم»، إنها تشغل حالياً 90 طائرة من طراز «A380»، متوقعة أن تدخل جميع الطائرات من هذا الطراز إلى الخدمة بنهاية السنة المالية المقبلة.

وقال نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في شركة طيران الإمارات، عدنان كاظم، إن الناقلة تواصل تسجيل معدلات قوية للطلب على السفر مع بدء السنة المالية الجديدة، مؤكداً أن الطلب على السفر كان قوياً للغاية خلال صيف العام الجاري.

وأضاف أن معدلات الإشغال على رحلات الناقلة تتجاوز الـ80% على مختلف الوجهات ضمن شبكتها العالمية، مضيفاً: «شهدنا صيفاً قوياً، ما ينعكس على مختلف مؤشرات الأداء لدى الناقلة خلال السنة المالية الجارية».

وكشف كاظم أن «طيران الإمارات» تستهدف زيادة في السعة المقعدية لعملياتها بنسبة تصل إلى 4% خلال الجدول الشتوي للرحلات، لاسيما مع استلام الناقلة طائرات جديدة من طراز «إيرباص A350».

وأوضح أن الزيادة في السعة التشغيلية، ستتركز في الفترة بين ديسمبر من العام الجاري ومارس المقبل.

وقال: «نتوقع استلام نحو ثماني طائرات من طراز (إيرباص A350) خلال السنة المالية الجارية».

وأضاف أنه من المقرر أن تبدأ أول خدمة لطائرة «إيرباص A350» مع استئناف الرحلات إلى إدنبرة في نوفمبر المقبل، ويتضمن ذلك خطط تسيير الطائرة الجديدة إلى البحرين، والكويت، ومسقط، ومومباي، وأحمد أباد، وليون، وبولونيا، ضمن شبكة الناقلة العالمية.

وذكر كاظم أن بدء استلام «طيران الإمارات»، طائرات «إيرباص A350» في شتاء عام 2024، يتيح مزيداً من التوسع في الشبكة العالمية، وتعزيز الأسطول، وتسيير مزيد من الطائرات طويلة المدى، لخدمة نقاط مثل مدينة أديليد عاصمة ولاية جنوب أستراليا. ولفت إلى أن «طيران الإمارات» تشغل حالياً نحو 90 طائرة من طراز «إيرباص A380» العملاقة، متوقعاً أن تدخل جميع الطائرات من هذا الطراز في أسطول الشركة إلى الخدمة بنهاية السنة المالية المقبلة.