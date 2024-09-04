25.4 ألف رحلة لـ «طيران الإمارات» و«فلاي دبي» خلال ذروة الصيف

شغّلت شركتا «طيران الإمارات»، و«فلاي دبي» نحو 25.4 ألف رحلة في ذروة فصل الصيف خلال يوليو الماضي، مقابل 24.6 ألف رحلة في الفترة ذاتها من العام الماضي 2023، وذلك وفقاً لمؤسسة «سيريوم» المتخصصة في أبحاث شركات الطيران.

وبحسب بيانات للمؤسسة حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، فإن إجمالي عدد رحلات «طيران الإمارات» خلال يوليو وصل إلى 14 ألفاً و855 رحلة مقابل 10 آلاف 609 رحلات لشركة «فلاي دبي»، مشيرة إلى تسجيل الناقلتين معدلات نمو متواصلة في حركة النقل الجوي.

إلى ذلك، أظهرت بيانات صادرة عن شركتي «طيران الإمارات» و«فلاي دبي» ارتفاعاً متواصلاً في عدد الوجهات ضمن الشبكة العالمية للناقلتين، مع تشغيل رحلاتهما إلى مزيد من الوجهات الجديدة في قارات العالم الست، بما في ذلك زيادة عدد الرحلات والسعة المقعدية إلى وجهات أخرى لخدمات الركاب والشحن معاً.

ووفقاً للبيانات، فقد وصل إجمالي وجهات الناقلتين حالياً إلى 277 وجهة عالمية، حيث تضم شبكة «طيران الإمارات» 152 وجهة، منها 10 مدن يخدمها أسطول الشحن في أكثر من 70 دولة إقليمياً عالمياً، فيما نمت شبكة «فلاي دبي» لتصل إلى 125 وجهة في 58 دولة، منها 75 وجهة لم تكن لها روابط جوية مباشرة مع دبي، أو لم تكن مخدومة من قبل برحلات طيران مباشر من الإمارة.

ويصل إجمالي عدد الطائرات في أسطول الناقلتين إلى 348 طائرة، منها 260 طائرة في أسطول «طيران الإمارات»، مع متوسط عمر يبلغ 10.1 سنوات، إضافة إلى أسطول حديث وفاعل يتألف من 88 طائرة «بوينغ 737» بالنسبة لشركة «فلاي دبي».

«طيران الإمارات»

ودشنت «طيران الإمارات» في يونيو من العام الجاري خدمتها الجديدة إلى العاصمة الكولومبية بوغوتا، لتوسع الناقلة شبكة وجهاتها إلى أميركا الجنوبية إلى أربع وجهات، وتصل بعملياتها في الأميركتين إلى 19 وجهة.

وأعلنت «طيران الإمارات» عن إطلاق خدمة جديدة من دبي إلى مدغشقر اعتباراً من الثالث من سبتمبر الجاري، ما يوفر مزيداً من الخيارات ورحلات الربط للمسافرين، حيث ستشغل الناقلة أربع رحلات أسبوعياً بين مطاري دبي الدولي وأنتاناناريفو، عبر سيشيل.

وفي مايو الماضي، استأنفت «طيران الإمارات» رحلاتها إلى العاصمة الكمبودية، بنوم بنه، برحلة يومية عبر سنغافورة، بما يسهم في توسيع شبكة «طيران الإمارات» في منطقة الشرق الأقصى إلى 21 نقطة، فيما سيرتفع عدد الرحلات إلى سنغافورة إلى أربع رحلات يومية.

كما عززت الناقلة خدماتها إلى عدد من المحطات القائمة ضمن شبكتها من خلال تشغيل رحلات إضافية ورفع السعة المقعدية، حيث أعلنت عن تعزيز عملياتها إلى مدينة سيؤول بإضافة ثلاث رحلات أسبوعياً اعتباراً من 19 فبراير 2024، ليصل عدد رحلاتها إلى العاصمة الكورية إلى 10 رحلات في الأسبوع.

«فلاي دبي»

ومنذ بداية العام الجاري، أطلقت شركة «فلاي دبي» رحلاتها إلى عدد من الوجهات الجديدة، وبدأت في يناير 2024 رحلاتها المباشرة إلى مدينة مومباسا الكينية، لتصبح بذلك أول ناقلة وطنية تشغل رحلات إلى هذه المدينة بواقع أربع رحلات أسبوعياً، لترتفع شبكة «فلاي دبي» في إفريقيا إلى 12 وجهة في 11 دولة.

كما أعلنت «فلاي دبي» عن افتتاح عملياتها إلى كل من «بينانغ» و«لانكاوي» في ماليزيا، بدءاً من 10 فبراير، لتوسع الناقلة شبكتها في جنوب شرق آسيا إلى أربع وجهات في دولتين، هما «لانكاوي» و«بينانغ» في ماليزيا، و«كرابي» و«باتايا» في تايلاند. كما أضافت «فلاي دبي» مدينة «سوتشي» الروسية إلى شبكة وجهاتها، بواقع ثلاث رحلات أسبوعياً. واعتباراً من 18 أبريل، بدأت «فلاي دبي» رحلاتها إلى «مطار الجوف» و«مطار البحر الأحمر الدولي» في السعودية بواقع رحلتين أسبوعياً.

ودشنت «فلاي دبي» في يوليو الماضي رحلاتها المنتظمة إلى مدينتي «إسلام أباد» و«لاهور» في باكستان، كما أطلقت في أغسطس رحلاتها المنتظمة إلى مدينة بازل، لتصبح أول شركة طيران وطنية من الدولة تشغل رحلات مباشرة من دبي.

• 14.8 ألف رحلة شغلتها «طيران الإمارات» في يوليو، و10.6 آلاف رحلة لـ«فلاي دبي».