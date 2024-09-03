موانئ دبي العالمية توسِّع نطاق خدماتها المتخصصة لتشمل المتعاملين في قطاعي التجزئة والكيماويات

وسّعت مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد" نطاق خدماتها اللوجستية المتخصصة لتشمل المتعاملين في قطاعي التجزئة والكيماويات، مضيفةً بذلك قدرات وخبرات جديدة إلى شبكاتها العالمية الخاصة بالبنية التحتية لسلاسل التوريد.

وتتكامل هذه التخصصات الجديدة مع خبرات مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد" الحالية في قطاعات السيارات، والسلع سريعة التلف، والرعاية الصحية، إضافة إلى قدراتها التكنولوجية، معززةً بذلك إمكاناتها الشاملة.

تقوم مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد" بالتعامل مع أكثر من 10% من حركة التجارة الدولية المنقولة بالحاويات، وتوسِّع خبراتها المتخصصة في القطاعات المختلفة، مما يوفر مجموعة أكبر من الأدوات لتوفير حلول متكاملة للخدمات اللوجستية. ويهدف ذلك إلى ضمان جهوزية متعامليها، سواء في قطاع الكيماويات أو التجزئة أو غير ذلك، لمواجهة تحديات المستقبل بكل ثقة.

وفي هذا الصدد، صرح بيت سايمون، المدير التنفيذي للشؤون التجارية في مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد"، قائلًا: "نضيف زخماً جديداً لمهمتنا المتمثلة في قيادة التجارة العالمية نحو مستقبل أكثر مرونة وكفاءة. ومع إضافة واكتساب خبرات جديدة، فإننا نعزز قدرتنا على تقديم خدمات لا مثيل لها لمتعاملينا حول العالم، وخاصةً أولئك الذين يسعون إلى دخول قطاع الخدمات المتخصصة في قطاعين متنوعين، ولكنهما يتطوران بسرعة في حركة التجارة العالمية، وهما قطاعا الكيماويات والتجزئة."

وتتمتع مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد" بخبرة كبيرة في مجال الكيماويات من خلال شركتها التابعة "ليجند لوجستيكس"، وهي شركة عالمية للخدمات اللوجستية مقرها سنغافورة. وستواصل المجموعة بناء هذه القدرة على المستوى العالمي لتلبية متطلبات قطاع الكيماويات الدولي الذي تبلغ قيمته 4.2 تريليون دولار أمريكي، حيث يتطلب حلولًا متطورة للخدمات اللوجستية بهدف تعزيز الكفاءة وخفض التكاليف وتلبية المعايير البيئية والسلامة الأكثر صرامة.

وتتوقع مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد" تحديات متعددة وفرصاً واعدة على في المستقبل، مثل الحاجة إلى توفير حلول أكثر استدامة للخدمات اللوجستية وتوسيع نطاق الخدمات لتمتد إلى أسواق ناشئة جديدة. وتم تصميم الاستثمار في الخدمات اللوجستية الكيمياوية لدعم نمو القطاع المتوقع بمقدار 1 تريليون دولار أمريكي على مدى العقد المقبل.

وأضاف سايمون: "مع هذا التوسّع، سنمنح متعاملينا الثقة الكاملة والقدرات اللازمة في مجال الكيماويات للنمو في أسواق جديدة حول العالم، وهم مطمئنون بأننا نطلق حلولاً جديدة للطاقة ونعمل على عمليات تتبعها، وقياسها، وتقليل تأثيرها البيئي."

كما تقوم مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد" أيضًا بتوسيع حلولها في قطاع التجزئة، من خلال زيادة قدراتها في التعامل مع الشحنات البحرية والجوية، والخدمات اللوجستية لسلاسل التبريد، والتخزين في المستودعات. وتوفر شركة "كارجو سيرفسيز فار إيست ليمتد" (Cargo Services Far East Limited)، التابعة لمجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد" والتي تتخذ من هونغ كونغ مقراً لها، وشركتها الشقيقة "سي إن لوجستيكس" (CN Logistics) لمجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد"، الأدوات اللازمة لتلبية متطلبات المتعاملين على أفضل وجه في قطاعي التجزئة والأزياء. ولا يقتصر ذلك على الخبرة والتكنولوجيا فحسب، بل يشمل أيضًا قدرات إدارة طلبات الشراء الشاملة. وتضمن هذه الحلول إدارة فعّالة لتدفق البضائع، مما يضمن لنا التوفير في التكاليف، والشفافية، والوصول السريع إلى الأسواق، وقابلية التوسّع في قطاع التجزئة بداية من التوحيد في المصدر ووصولاً إلى التعامل مع طلبات الشراء للتجار.

كما تواصل مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد" أداء دورها الرائد من خلال التركيز على متعامليها حول العالم، حيث تعمل على توسيع نطاق أعمالها، وبناء قدرات جديدة، وفتح طرق وحلول جديدة حيثما تكون الحاجة إليها. ويظل تركيز المجموعة منصّباً على الربط التجاري وتبسيط العمليات وتقليل التحديات وتعزيز القدرات التقنية للمساعدة على تدفق البضائع بشكل أسرع، وقيادة مسار الازدهار والفرص على الساحة العالمية.