«بروج»: توزيع 2.4 مليار درهم أرباحاً نقدية مرحلية

أعلنت شركة «بروج بي إل سي»، إحدى شركات البتروكيماويات المتخصصة في توفير حلول الـ«بولي أوليفين» المبتكرة والمتنوعة، أن مساهميها وافقوا خلال الاجتماع السنوي لجمعيتها العمومية على دفع أرباح نقدية مرحلية عن نصف عام 2024 بقيمة 2.4 مليار درهم، أو ما يعادل 7.94 فلوس للسهم الواحد، ما يمثل عائداً سنوياً بنسبة 6.3%.

وأكدت الشركة، خلال الاجتماع، عزمها دفع 4.8 مليارات درهم من توزيعات الأرباح لعام 2024 بالكامل، ما يعكس التزامها بتوفير عائدات قوية للمساهمين بعد تحقيقها نمواً استثنائياً في أرباح النصف الأول من العام.

وشهد النصف الأول من عام 2024 فترة من التقدم والنمو الاستثنائيين بالنسبة لشركة «بروج»، بفضل تنفيذها مبادرات استراتيجية على الصعيدين المحلي والدولي. وسيسهم تطويرها لمشروعات رئيسة مثل مشروع «بروج 4» في دولة الإمارات، وعلى الصعيد الدولي، إجراء دراسة جدوى لإنشاء مجمع متخصص لإنتاج الـ«بولي أوليفين» في الصين، إلى توسيع نطاق تواجد الشركة عالمياً بشكل كبير.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «بروج»، هزيم سلطان السويدي: «تعكس توزيعات الأرباح القوية عن نصف العام مستوى الأداء التشغيلي العالي، والتركيز الاستراتيجي الممتاز لشركة (بروج)، حيث ساهمت مستويات الكفاءة القصوى التي تميزنا بها خلال النصف الأول من العام وإدارتنا المنضبطة للكلفة في تعزيز هوامش أرباحنا على مستوى قطاع البتروكيماويات قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك وتوليد النقد القوي».

وتابع: «كما ستسهم مبادرات النمو مثل مشروع (بروج 4)، ووحدة (الإيثيلين) الثانية، وبدء إجراء دراسة جدوى للمجمع المخطط لإنشائه في الصين لإنتاج الـ(بولي أوليفين) المتخصص، إضافة إلى برنامجنا الطموح للذكاء الاصطناعي، في زيادة قدراتنا الإنتاجية بشكل كبير، وتعزيز الإنتاجية». وأضاف: «سيمكّننا الأداء القوي المستمر من الحفاظ على توزيعات أرباح كبيرة، كما يؤكد التزامنا بتوفير قيمة مهمة لمساهمينا على المدى الطويل».

وسجلت «بروج» في النصف الأول من عام 2024 زيادة بنسبة 35% في صافي أرباحها لتصل إلى 2.13 مليار درهم، مع تحقيقها ارتفاعاً في هامش الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، يعد رائداً على مستوى قطاع البتروكيماويات بنسبة 42%، ما يؤكد قدرة الشركة على تحسين التكاليف، والحفاظ على علاوات سعرية قوية في الأسواق العالمية.

واستكمل مشروع «بروج 4» الذي تقوم «بروج» بإنشائه نيابة عن شركتي «أدنوك» و«بورياليس» المالكتين للمشروع، أكثر من 70% من أعماله الإنشائية حتى الآن. وفي الوقت نفسه، سيسهم تحديث وحدة الإيثيلين الثانية في الشركة، والذي من المقرر الانتهاء منه في عام 2028، في تحقيق الشركة نحو 918 مليون درهم من الإيرادات السنوية.