«دبي الدولي» يواصل في سبتمبر تصدره مطارات العالم

سجل مطار دبي الدولي نحو 4.92 ملايين مقعد مجدول على الرحلات الدولية خلال سبتمبر الجاري (9.84 ملايين مقعد في الاتجاهين)، ليواصل بذلك تصدّره مطارات العالم كأكبر محور للنقل الجوي الدولي، وذلك وفقاً للتقرير الشهري الصادر عن مؤسسة «أو إيه جي» الدولية المزوّدة لبيانات المطارات وشركات الطيران.

وأكدت المؤسسة في التقرير الذي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، المكاسب القوية التي حققها مطار دبي الدولي، قائلة: «يواصل (دبي الدولي) الاحتفاظ بمركزه الأول كأكثر المطارات الدولية ازدحاماً في العالم»، مشيرة إلى أن السعة المقعدية في المطار أعلى بما يزيد على 778 ألف مقعد خلال شهر سبتمبر الجاري مقارنة بمطار «لندن هيثرو» في المملكة المتحدة، والمصنف في المركز الثاني عالمياً.

وقالت المؤسسة في تقريرها إن مطار «لندن هيثرو» سجل 4.1 ملايين مقعد مجدول في سبتمبر الجاري، فيما جاء مطار أمستردام الهولندي في المركز الثالث كأكثر المطارات الدولية ازدحاماً بـ3.5 ملايين مقعد مجدول، تلاه مطارا «سيؤول» الكوري و«باريس» الفرنسي في المركزين الرابع والخامس بنحو 3.4 ملايين مقعد مجدول لكل منهما. كما واصل مطار دبي الدولي أداءه القوي ليحلّ في المركز الثاني عالمياً في إجمالي السعة المقعدية على الرحلات «الدولية والمحلية» معاً بعد مطار «هارتسفيلد أتلانتا» الأميركي الذي سجل 5.2 ملايين مقعد مجدول خلال سبتمبر الجاري، فيما سجل مطار طوكيو الياباني نحو 4.6 ملايين مقعد على الرحلات الدولية والمحلية ليحل في المركز الثالث، يليه مطار «لندن هيثرو» في المركز الرابع بنحو 4.39 ملايين مقعد، ثم مطار إسطنبول التركي خامساً بـ4.2 ملايين مقعد.

وتظهر البيانات ارتفاعاً متواصلاً في عدد المقاعد المجدولة على الرحلات الدولية في مطار دبي الدولي في ظل التوسعات المتواصلة للناقلات الجوية العاملة في المطار، فضلاً عن إضافة مزيد من الرحلات إلى الوجهات القائمة، وافتتاح وجهات جديدة.

وقد استقبل مطار دبي الدولي نحو 44.9 مليون مسافر خلال النصف الأول من العام الجاري، بزيادة نسبتها 8% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وقفز «دبي الدولي» من المركز الخامس عالمياً إلى المركز الثاني في عدد المسافرين «الدوليين والمحليين» على قائمة أكثر 10 مطارات ازدحاماً في جميع أنحاء العالم لعام 2023، بحسب أحدث تصنيف لمجلس المطارات العالمي، محافظاً على مركزه كأكبر مطار في العالم من حيث أعداد المسافرين الدوليين للعام العاشر على التوالي خلال عام 2023.

وشهد المطار ارتفاعاً كبيراً في أعداد المسافرين خلال عام 2023، إذ نما إجمالي عدد المسافرين بنسبة 31.7%، ليصل إلى نحو 87 مليون مسافر.

ويتصل مطار دبي الدولي بـ269 وجهة في 106 دول عبر 101 شركة طيران دولية، ما يعزز مكانة دبي مركزاً عالمياً رائداً للأعمال والخدمات اللوجستية.

• 44.9 مليون مسافر استقبلهم مطار دبي الدولي خلال النصف الأول من 2024.