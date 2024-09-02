موانئ دبي العالمية تنجز الاستحواذ على "كارجو سيرفيسز فار إيست"

أعلنت مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد"، إنجاز عملية الاستحواذ على شركة "كارجو سيرفيسز فار إيست ليمتد" ((Cargo Services Far East Ltd‎، المزود العالمي لخدمات سلاسل التوريد، التي تتخذ من هونغ كونغ مقرا لها.

ووفق بيان صحفي صادر اليوم عن المجموعة، اكتملت عملية الاستحواذ رسميا، مع وجود خطط لإنجاز الدمج الكامل خلال الأشهر المقبلة.

وأفادت المجموعة بأن الفريق المجمّع سيعمل على حشد كل الموارد المطلوبة، لضمان عملية دمج سلسة، مع إعطاء الأولوية لاستمرارية العمليات وتلبية متطلبات المتعاملين على أفضل وجه.

وتعمل شركة "كارجو سيرفسيز فار إيست ليمتد" في الأنشطة اللوجستية المتكاملة، بنقل المنتج من أرض المصنع إلى عتبة باب المتعامل، ويعمل لديها أكثر من 2500 موظف في الصين الكبرى (الصين القارية، وتايوان، والمناطق الإدارية الخاصة هونغ كونغ وماكاو)، وفي جميع أنحاء آسيا وأوروبا وجنوب أفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية.

وأصبح لدى مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد" بهذا الاستحواذ الآن، أكثر من 115 ألف موظف يعملون في أكثر من 800 موقع حول العالم.

وبحلول نهاية هذا العام، ستدير الشركة أكثر من 200 مكتب للشحن لتغطي، ما يصل إلى 95% من تدفقات التجارة العالمية.

وتأسست شركة "كارجو سيرفسيز فار إيست ليمتد" في عام 1989، وكانت من أوائل مزودي الخدمات اللوجستية الأجنبية الذين دخلوا السوق الصينية.

ونجحت الشركة في بناء محفظة أعمال واسعة من الحلول، من بينها إدارة طلبات الشراء من المصدر، وخدمات الشحن البحري والجوي، والتخزين في المستودعات لقطاعات متنوعة، يشمل ذلك خدمات إدارة سلسلة التوريد المتطورة للغاية للمتعاملين في مجالات التجزئة والأزياء في الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وأوروبا وجنوب أفريقيا وأستراليا ونيوزيلندا، كما وسّعت الشركة محفظة أعمالها لتقدِّم خدمات لوجستية متخصصة للرحلات البحرية على مستوى العالم.

وتتمحور إستراتيجية مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد" حول ابتكار عروض متخصصة تواجه التحديات الخاصة بكل قطاع وتوفر الفرص المناسبة لكل قطاع.

ويكمن هدف المجموعة في تقديم حلول شاملة وموجهَّة لكل قطاع من شأنها المساهمة في تعزيز الكفاءة والابتكار والنمو.

وقال سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد" :" تُكمِل خبرة شركة "كارجو سيرفسيز فار إيست ليمتد" في مجال الخدمات اللوجستية وشبكتها العالمية بشكل مثالي حضورنا العالمي، وستكون إضافة قوية من شأنها الارتقاء بما نقدمه لمتعاملينا من خدمات".

وأضاف :"من خلال دمج نقاط قوتنا في التقنية ومحفظة الخدمات اللوجستية المتنامية والبنية التحتية الاستراتيجية، مع إضافة خبرات شركة "كارجو سيرفسيز فار إيست ليمتد" وشبكتها إلى خبرة مجموعتنا وشبكتها، سنتمكن من تقديم خدمات ذات قيمة للمتعاملين الذين يسعون إلى تعزيز الروابط التجارية القائمة أو دخول أسواق جديدة".