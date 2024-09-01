«الطاقة» تقرّ أسعار الوقود خلال سبتمبر 2024

أقرّت لجنة متابعة أسعار الغازولين والديزل، أسعار الوقود لشهر سبتمبر 2024، محددة سعر وقود الديزل بـ2.78 درهم لكل لتر، وسعر وقود بنزين سوبر «98» بـ2.90 درهم لكل لتر، فيما حددت سعر وقود بنزين خصوصي «95» بـ2.78 لكل لتر، وسعر بنزين «إي بلس» 91 بـ2.71 درهم لكل لتر.

يُذكر أن سياسة التسعير تخضع للمراجعة الشهرية من قبل لجنة متابعة الأسعار برئاسة وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية.

ويتم تحديد معايير أسعار الوقود التي تعتمدها الوزارة بشكل شهري وفقاً لمتوسط الأسعار العالمية للنفط صعوداً أو هبوطاً، بعد إضافة كُلفة التشغيل لشركات التوزيع.