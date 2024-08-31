330 مليار درهم مبيعات عقارات دبي في 8 أشهر

سجلت قيمة المبيعات العقارية في دبي مستوى قياسياً جديداً، بعد أن بلغت 330 مليار درهم عبر تنفيذ 112 ألفاً و630 معاملة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، لتكون بذلك أعلى قيمة مبيعات على الإطلاق خلال فترة ثمانية أشهر.

وأظهر رصد أجرته «الإمارات اليوم» استناداً إلى بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، ارتفاع قيمة المبيعات خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2024، بنحو 31.7%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، والتي بلغت 250.6 مليار درهم، فيما زاد عدد الصفقات بنحو 34% مقابل أكثر من 84 ألف صفقة تم تنفيذها في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2023.

وبالنسبة لعمليات الرهن العقاري، فقد زادت بنسبة 44.4% لتصل إلى 116.34 مليار درهم من خلال 25.33 ألف معاملة، مقارنة بنحو 80.57 مليار درهم عبر 15.82 ألف معاملة، خلال فترة المقارنة، فيما بلغت قيمة الهبات نحو 32.57 مليار درهم عبر 5.54 آلاف معاملة، مقابل 18.99 مليار درهم من خلال 4.89 آلاف معاملة.

وبذلك ارتفع إجمالي التصرفات العقارية خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2024 بنسبة 36.8% إلى نحو 479 مليار درهم موزّعة على 130.57 ألف صفقة، مقارنة بـ350.13 مليار درهم تمت عبر 104.7 آلاف معاملة تم إجراؤها خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وخلال أغسطس 2024، ارتفعت مبيعات السوق العقارية في دبي بنسبة 39.7% على أساس سنوي، إلى 46.94 مليار درهم، مقارنة مع 33.6 مليار درهم في أغسطس 2023، وتُعد قيمة مبيعات أغسطس الماضي ثاني أعلى رقم شهري على الإطلاق بعد يوليو السابق عليه بقيمة 50.78 مليار درهم.

إلى ذلك، قال عقاريون لـ«الإمارات اليوم» إن السوق العقارية في دبي ستواصل كسر الأرقام القياسية خلال العام الجاري، مستفيدة من استمرار العوامل الداعمة لتوسع ونمو المبيعات ليصبح بذلك 2024 عاماً تاريخياً واستثنائياً جديداً للقطاع في الإمارة.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة «دبليو كابيتال» للوساطة العقارية وليد الزرعوني، إن السوق شهدت حالة من النضج خلال الأعوام الأخيرة، لذا أصبحت تحقق مستويات قياسية شهراً تلو الآخر دون سقف.

وأضاف: «من ظروف السوق الحالية نرى أن توقف دورة الارتفاع ليست قريبة، وسط طلب كبير على العقارات الفاخرة للتملك، أو إيجار الشقق الفندقية الفاخرة، ما يشجع المطورين على إطلاق مزيد من المشروعات»، مشيراً إلى أن القطاع يتجه إلى تسجيل فصل صيف غير مسبوق من حيث المبيعات بدعم عوامل السوق والطلب الكبير، لاسيما على الوجهات البحرية.

وذكر أن مبيعات أغسطس القياسية تأتي بينما يتمتع صيف 2024 بأوضاع أكثر ملاءمة تشجع على ضخ السيولة في السوق العقارية، مع اتجاه العملاء، سواء من الأجانب أو المقيمين، إلى شراء الوحدات السكنية القريبة من الشواطئ والأماكن الترفيهية الخاصة بالألعاب المائية، نظراً إلى شدة الحرارة خلال الصيف.

وتوقع الزرعوني، استناداً إلى آخر البيانات، أن تكسر المبيعات مستوى 450 مليار درهم في نهاية العام الجاري، وهو ما سيُعد رقماً تاريخياً جديداً مدعوماً بجاذبية البيئة الاستثمارية في الإمارة، ومكانتها العالمية بين أفضل المدن للعيش والعمل والاستثمار، ليصبح 2024 عاماً استثنائياً أيضاً للقطاع في الإمارة.

من جهته، قال الخبير العقاري حسين المرسومي، إن ارتفاع مبيعات العقارات في دبي خلال فصل الصيف الجاري وسط اهتمام عالمي قوي، يرجع إلى تفضيل العملاء من المواطنين والأجانب والمقيمين لاقتناء وحدة سكنية قريبة من الشواطئ والأماكن الترفيهية الخاصة بالألعاب المائية، نظراً لارتفاع الحرارة خلال الصيف.

وأضاف أن السوق العقارية في دبي عازمة على كسر الأرقام القياسية وبلوغ مستويات جديدة، مشيراً إلى أن هذا النمط تشهده السوق وتركّز عليه منذ أربع سنوات.

وأكد أن العوامل الداعمة لاستمرار نمو الطلب في السوق تتضمن تدفق المستثمرين والمقيمين ونمو القطاع السياحي والفندقي والزيادة السكانية، والسياسات الحكومية الداعمة، ما دفع العديد من المطورين العقاريين إلى طرح مشروعات متعددة، مشيراً إلى أن العام الجاري سيكون تاريخياً للقطاع العقاري في دبي.

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لشركة «إيليو» العقارية، زاهي قشوع، إن استمرار تجاوز الأرقام القياسية للسوق العقارية في دبي يؤكد أنها لم تكن وليدة المصادفة، إنما هي نتاج جهود جبارة ومنظومة اقتصادية متكاملة تسعى إليها الإمارة، إلى جانب جودة الحياة فيها وفرص الاستثمار المتاحة وتسهيلات منح الإقامة، فضلاً عن البنية التحتية المتطورة والتشريعات الحديثة التي تعزّز ثقة المتعاملين.

وتوقّع قشوع استمرار نمو الطلب العقاري في السوق، لاسيما على العقارات الفاخرة مع تزايد الطلب من الأجانب وهجرة الأثرياء إلى دبي.

• أعلى مبيعات عقارية لشهر أغسطس على الإطلاق تلامس 47 مليار درهم.

• %31.7 زيادة في قيمة المبيعات العقارية بدبي خلال الأشهر الـ8 الأولى من 2024.