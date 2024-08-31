ميناء جبل علي يناول 1.4 مليون حاوية خلال يوليو

سجّل ميناء جبل علي التابع لمجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد) خلال يوليو الماضي، رقماً قياسياً جديداً في المناولة الشهرية للحاويات، بلغ 1.4 مليون حاوية نمطية من قياس 20 قدماً، متجاوزاً بذلك الرقم القياسي المسجل في عام 2015.

وأفاد بيان صادر عن المجموعة، أمس، بأن ذلك جاء نتيجة تسجيل الميناء أداء قوياً خلال النصف الأول من العام الجاري، بمناولة 7.3 ملايين حاوية، بزيادة على أساس سنوي وصلت إلى 3.9%، الأمر الذي يرتبط بزيادة تدفق بضائع الشحن من الأسواق الآسيوية الرئيسة، مثل الصين واليابان وكوريا.

وأشار إلى أن المنطقة الحرة في جبل علي (جافزا) - التي تستضيف الآن نحو 10 آلاف و500 شركة - اجتذبت الشركات العالمية الرائدة، بما يسهم في تعزيز أحجام التجارة والتنويع الاقتصادي.

وقال رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد)، سلطان أحمد بن سليّم: «على مدى أكثر من 45 عاماً، كان ميناء جبل علي محفزاً أساسياً لنمو التجارة، وتعزيز الاقتصاد في دبي والمنطقة بشكل عام».

وأضاف: «باعتباره أحد أكبر الموانئ وأكثرها كفاءة في العالم، يمثل ميناء جبل علي حجر الأساس في شبكتنا العالمية، ويسهم بشكل كبير في تحقيق الرؤية الاقتصادية الطموحة لإمارة دبي، وتعزيز التجارة الإقليمية». بدوره، قال الرئيس التنفيذي المدير العام لـ«دي بي ورلد» - دول مجلس التعاون الخليجي، عبدالله بن دميثان: «إن تسجيل ميناء جبل علي رقماً قياسياً جديداً يجسد التزامنا بالتميز في التجارة العالمية، ونتطلّع في المستقبل إلى مزيد من النمو الناتج عن جهودنا المستمرة لتعزيز شبكتنا العالمية، والفرص التجارية الواعدة إثر الاتفاقيات التجارية لدولة الإمارات مع الدول الأخرى».

ويشكل نمو جبل علي جزءاً من النجاح الأوسع الذي حققته مجموعة موانئ دبي العالمية عالمياً، حيث بلغ إجمالي أعمال المناولة 42.58 مليون حاوية نمطية خلال النصف الأول من العام الجاري، بزيادة قدرها 6.8%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.