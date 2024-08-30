«موانئ أبوظبي» ضمن أكبر 20 مشغلاً عالمياً لموانئ الحاويات

أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي، دخولها ضمن قائمة أكبر 20 مشغلاً عالمياً لموانئ الحاويات، بحسب أحدث الدراسات المتخصصة في المجال، والتي أجرتها مؤسسة «دروري».

وأفادت المجموعة في بيان أمس، بأنها حصلت على المركز الـ19 عالمياً في تصنيف «دروري»، وهي مؤسسة بريطانية متخصصة في الاستشارات والأبحاث البحرية المتعلقة بموانئ الحاويات، تقديراً لدورها الرائد والمتنامي في إدارة عمليات الموانئ، وتوسع رقعة انتشارها بشكل متزايد مع إبرامها سلسلة من اتفاقيات الامتياز، واستحواذها في عام 2023 على شركة «نواتوم»، التي تشغل 16 محطة بحرية في إسبانيا.

وتضم محفظة الأعمال الحالية للمجموعة 33 محطة بحرية، تمتد عبر ثماني دول منها الإمارات وإسبانيا وباكستان، من بينها 27 محطة بحرية تعمل بكامل طاقتها التشغيلية.

ومن المقرر تشغيل محطات جديدة داخل الإمارات، وأخرى خارجها بموجب اتفاقيات الامتياز التي أبرمت في كل من الكونغو ومصر وأنغولا.

وتم إدراج المجموعة في هذا التصنيف الحديث الذي أعدته مؤسسة دروري ضمن تقريرها السنوي لعام 2024-2025، والذي يضم أكبر مشغلين عالميين لموانئ الحاويات من حيث إجمالي حجم مناولة الحاويات، وذلك بحسب بيانات عام 2022-2023.

وخلال عام 2023، أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي ارتفاع حجم مناولتها الحاويات إلى 4.91 ملايين وحدة نمطية (قياس 20 قدماً)، بزيادة قدرها 13% على أساس سنوي، كما ارتفع إجمالي حجم مناولة الحاويات في المحطات التي تديرها المجموعة داخل الإمارات بنسبة 6%، ليصل إلى 4.6 ملايين حاوية نمطية. وشملت تلك النتائج أنشطة شركة «نواتوم» خلال ستة أشهر بعد دمج أعمالها في المجموعة، في حين حقق قطاع الموانئ التابع للمجموعة خلال عام 2023 إيرادات موحدة وصلت نسبتها إلى 16%، وأرباح معدلة بعد استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، وصلت نسبتها إلى 23%.

وحافظ قطاع الموانئ خلال العام الحالي على هذا النسق من النمو المستمر، حيث سجل في الربع الثاني من عام 2024 زيادة في الإيرادات بنسبة 83% على أساس سنوي، وبنسبة 13% على أساس مقارنة المثل بالمثل، بقيمة تصل إلى 563 مليون درهم.

ونجح قطاع الموانئ في تحقيق هذه الزيادة في الإيرادات، مدفوعاً بإدارة المجموعة أربعة أرصفة بحرية، ضمن الرصيف الشرقي لميناء كراتشي، وهو الميناء الرائد في باكستان، حيث تمت إضافة أنشطة تلك الأرصفة اعتباراً من العام الماضي، بموجب اتفاقية الامتياز التي أبرمت لمدة 50 عاماً مع «محطة بوابة كراتشي المحدودة».

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي، الكابتن محمد جمعة الشامسي: «يعكس إدراج مجموعة موانئ أبوظبي ضمن قائمة مؤسسة (دروري)، لأكبر 20 مشغلاً عالمياً لموانئ الحاويات، الأهمية الدولية المتزايدة لمجموعتنا، حيث نواصل توسعنا المرتكز على إضافة قيمة فعلية، نسهم من خلالها في رفد قطاعات التجارة والصناعة والخدمات البحرية واللوجستية».