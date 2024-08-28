"دبي لصناعات الطيران" توقع اتفاقيات لشراء 23 طائرة
أعلنت "دبي لصناعات الطيران" اليوم أنها وقعت أخيراً اتفاقيات لشراء 23 طائرة من أطراف متعددة مقابل مبلغ إجمالي يقارب 1.1 مليار دولار أمريكي (نحو 4 مليارات درهم).
ويبلغ متوسط عمر محفظة الطائرات 3.4 سنوات، بينما يبلغ متوسط مدة إيجارها المتبقية 8.8 سنوات، وهي مؤجرة حالياً لـ 13 شركة طيران في 9 دول.
وبحسب بيان صادر عن الشركة من المتوقع أن يتم تسليم جميع الطائرات بحلول نهاية عام 2024.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news