«أو إيه جي»: الإمارات أكبر أسواق النقل الجوي في العالم

حلّت دولة الإمارات في المركز الأول كأكبر أسواق النقل الجوي في العالم، استناداً إلى نصيب الفرد من عدد المقاعد التي تشغلها الناقلات الجوية على الرحلات الدولية، وبفارق كبير مقارنة بالأسواق العالمية الأخرى البارزة في الطيران، وفقاً لمؤسسة «أو إيه جي» الدولية المزوّدة لبيانات المطارات وشركات الطيران.

ووصل نصيب الفرد الواحد من مقاعد الطيران التي تشغلها الناقلات الجوية في مطارات الدولة خلال العام الماضي إلى 16.67 مقعداً لكل فرد، وبفارق كبير مقارنة بأبرز أسواق النقل الجوي في العالم.

وبحسب البيانات، التي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، وصلت حصة الفرد الواحد من مقاعد الطيران في المملكة المتحدة إلى 4.82 مقاعد، مقابل 0.88 مقعد في السوق الأميركية، تليها السوق الصينية بـ0.13 مقعد دولي لكل فرد، والهند التي سجلت نحو 0.06 مقعد على الرحلات الدولية.

ووصل حجم السعة المقعدية المجدولة على رحلات الطيران الدولية من مطارات الدولة، إلى 7.56 ملايين مقعد في اتجاه واحد، خلال أغسطس الجاري، بنمو 8.7% مقارنة مع 6.95 ملايين مقعد مجدول، خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

وتصدرت الإمارات أسواق النقل الجوي في منطقة الشرق الأوسط، حيث استحوذت مطارات الدولة على 30.87% من إجمالي حجم السعة المقعدية لشركات الطيران العاملة في المنطقة ككل.

وواصلت الناقلات الوطنية توسيع وجهاتها أمام المسافرين، مدعومة بمكانة دولة الإمارات الرائدة، وجهة عالمية مفضلة للسياحة والأعمال، فضلاً عن انتعاش الطلب على السفر، ما يعكس قوة وتنافسية شركات الطيران الإماراتية، ونجاحها في اكتساب ثقة دولية كبيرة.

ومن المتوقع أن تواصل الناقلات الوطنية التحليق إلى آفاق جديدة من النمو في الفترة المقبلة عبر إضافة مزيد من الوجهات إلى شبكاتها المتنامية، لاسيما في ظل التوقعات بنمو ملموس في حركة المسافرين عبر مطارات الدولة لتبلغ 140 مليون مسافر، وذلك بحسب الهيئة العامة للطيران المدني.

«مطارات دبي» تطلق «جائزة الشباب»

دبي - الإمارات اليوم

أعلنت مؤسسة مطارات دبي عن إطلاق فئة «جائزة الشباب» ضمن جوائز «oneDXB» المقدمة من رئيس «مطارات دبي»، والتي تحتفي بمساهمات الشباب في الارتقاء بتجربة المسافرين في مطار دبي الدولي، الأكثر ازدحاماً في العالم من حيث حركة المسافرين الدوليين.

وذكرت المؤسسة في بيان أمس، أن جوائز «oneDXB» تُعد من الفعاليات السنوية المرموقة التي تجمع تحت مظلتها جميع شركاء «مطارات دبي» الاستراتيجيين، للاحتفاء بالإنجازات المتميزة في فئات مختلفة تشمل الابتكار والتميز التشغيلي والقيادة. وقال الرئيس التنفيذي للعمليات في «مطارات دبي»، ماجد الجوكر، إن «الهدف من إطلاق فئة جائزة الشباب لا يقتصر على تقدير مساهماتهم فحسب، بل يهدف أيضاً إلى تعزيز التزامنا بتوفير كل ما يحتاجون إليه لمواصلة النمو والتطوّر في مسيرتهم المهنية».