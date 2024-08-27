«إنفيجن 2024» ينطلق في سبتمبر المقبل

أعلنت «دو»، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، بالتعاون مع هيئة دبي الرقمية، عن تنظيم النسخة الثانية من الحدث التكنولوجي السنوي «إنفيجن 2024»، خلال سبتمبر المقبل، تحت شعار «تمكين القادة للازدهار من خلال التحول الرقمي المدعوم بالذكاء الاصطناعي».

وقال المدير العام لـ«دبي الرقمية»، حمد عبيد المنصوري: «مثل هذه الفعاليات تعبّر عن الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في مسيرة التحول الرقمي».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لـ«دو»، فهد الحساوي، إن «تنظيم (إنفيجن 2024) يعتبر حدثاً مهماً في دولة الإمارات ومسيرتها نحو مستقبل ناجح يصنعه التحول الرقمي القائم على الذكاء الاصطناعي».