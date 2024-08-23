«جافزا» تستقطب 500 شركة جديدة في 6 أشهر

نجحت المنطقة الحرة في جبل علي «جافزا»، في استقطاب أكثر من 500 شركة جديدة خلال النصف الأول من العام الجاري، بمعدل يزيد على 83 شركة كل شهر، ليتخطى بذلك إجمالي عدد الشركات العاملة في «جافزا» بنهاية يونيو الماضي، حاجز الـ10 آلاف و500 شركة.

وبحسب وثيقة صادرة عن مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، حصلت «الإمارات اليوم»، على نسخة منها، ارتفع عدد الشركات من 9700 شركة بنهاية يونيو 2023 إلى أكثر من 10 آلاف و500 بنهاية يونيو 2024.

وسجلت المنشآت التابعة للمنطقة الحرة في جبل علي، مستويات إشغال مرتفعة، حيث ارتفعت نسب إشغال المستودعات والمخازن بشكل قياسي إلى 96%، نهاية يونيو من العام الجاري.

وتُعدُّ «جافزا» المنشأة الرائدة في محفظة «دي بي ورلد»، وإحدى أكبر مناطق التجارة الحرة على مستوى العالم، وتحتضن شركات من مختلف القطاعات، بما في ذلك كبريات الشركات متعددة الجنسيات. كما تسهم بنسبة ملحوظة من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في دبي، فيما توفر أكثر من 135 ألف وظيفة.

ومن خلال الموقع الاستراتيجي المميّز على مفترق طرق التجارة العالمية، يقدم كل من ميناء جبل علي، و«جافزا» منظومة متكاملة متعددة الوسائط، تشمل النقل البحري والجوي والبري، والتي توفر مرافق لوجستية واسعة النطاق، مع إمكانية الوصول المباشر إلى أسواق تضم أكثر من 3.5 مليارات مستهلك.

وتُعدُّ «جافزا» مركزاً رائداً للتجارة والأعمال، يتوسط آسيا وأوروبا وإفريقيا، ويربط بين أسواق التصنيع والاستهلاك الأسرع نمواً في العالم.

وعلى مدى 30 عاماً، تبنّت «جافزا» ثقافة العلاقة طويلة الأمد مع المتعاملين، وبناء تحالفات مع المستثمرين العالميين، فضلاً عن توفير أفضل بنية تحتية وأرقى مستويات الدعم، إضافة إلى الحوافز والخدمات فائقة الجودة وذات القيمة الإضافية. كما توفّر كل الإمكانات، للاستفادة من الفرص الكبيرة في المنطقة.

وتقدم «جافزا» للشركات متعددة الجنسيات والشركات الصغيرة والمتوسطة داخل الإمارات وخارجها، فرصاً استثنائية للنمو والوصول إلى أسواق المنطقة، في وقت تتيح فيه حاضنات الأعمال دعماً كبيراً للمستثمرين من شركات صغيرة ومتوسطة، لتأسيس أعمالهم التجارية والدخول إلى الأسواق الإقليمية بأقل كلفة.

• 135 ألف وظيفة توفرها المنطقة الحرة في جبل علي.

• إجمالي عدد الشركات العاملة في «جافزا» يتجاوز حاجز 10.5 آلاف شركة.