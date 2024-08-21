8 مجمعات الأكثر طلباً لاستئجار «غرفة وصالة» في «جميرا الدائرية»

رصد تقرير حديث لموقع «بيوت دوت كوم» العقاري، المجمعات السكنية الأكثر طلباً لاستئجار شقق مكونة من «غرفة وصالة» في منطقة «قرية جميرا الدائرية» بدبي.

وأفاد التقرير بأنه تم تصنيف تلك المجمعات السكنية في مؤشر أسعار استئجار شقة (غرفة وصالة) في «جميرا الدائرية»، بحسب المساحة، ليشمل شققاً بمساحة أقل من 800 قدم مربعة، إلى جانب شقق بمساحة تراوح بين 801 و1000 قدم مربعة، وأخرى بمساحة تتجاوز 1001 قدم مربعة.

ووفقاً للمؤشر، تتوافر المساحات التي تقل عن 800 قدم مربعة بالنسبة لـ«غرفة وصالة» في مشروع «سيزونز كوميونيتي»، بمتوسط إيجار سنوي يبلغ 67 ألف درهم سنوياً، كما تتوافر تلك المساحات في مشروع «أبراج بلووم» بمتوسط إيجار يبلغ 73 ألف درهم سنوياً، إضافة إلى توافرها في مشروع «دايموند فيوز 3» المتعدد الاستخدامات في الضاحية «11» من «قرية جميرا الدائرية» ويتألف من مبنيين منخفضي الارتفاع وعدد من منازل «تاون هاوس» بمتوسط إيجار يبلغ نحو 68 ألف درهم سنوياً.

وتضمن المؤشر بالنسبة للمساحات التي تراوح بين 801 و1000 قدم مربعة، برج «مانهاتن» الذي يتألف من 17 طابقاً، حيث يبلغ الإيجار فيه نحو 64 ألف درهم سنوياً.

كما ضم المؤشر برج «108»، الذي يوفر خيارات إيجار شقق (غرفة وصالة) بقيمة 74 ألف درهم سنوياً.

أما بالنسبة للمساحات التي تزيد على 1001 قدم مربعة، فقد جاء مشروع «حدائق الإمارات»، بمتوسط إيجار سنوي يبلغ 66 ألف درهم، ومشروع «توسكان ريزيدنس» الذي يضم 500 وحدة سكنية، بمتوسط إيجار سنوي يبلغ نحو 74 ألف درهم.

كما جاء مشروع «حياتي أفينيو» ضمن المجمعات السكنية الأكثر طلباً لاستئجار شقق غرفة وصالة في «قرية جميرا الدائرية» بمساحة تزيد على 1001 قدم مربعة، بمتوسط إيجار سنوي يبلغ 149 ألف درهم.

المجمعات الثمانية

■ «سيزونز كوميونيتي».

■ «أبراج بلووم».

■ «دايموند فيوز 3».

■ برج «مانهاتن».

■ برج «108».

■ «حدائق الإمارات».

■ «توسكان ريزيدنس».

■ «حياتي أفينيو».