غرف دبي تسهّل تأسيس الأعمال لمتعاملي «الصين الصناعي»

وقّعت غرف دبي مذكرة تفاهم مع بنك الصين الصناعي والتجاري المحدود - فرع دبي (مركز دبي المالي العالمي)، بهدف الارتقاء بأطر التعاون والعمل المشترك، لتعزيز الدعم المقدم للشركات ورجال الأعمال في دبي والصين.

وتؤسس المذكرة التي وقعها المدير العام لغرف دبي، محمد علي راشد لوتاه، والمدير العام لبنك الصين الصناعي والتجاري المحدود - فرع دبي (مركز دبي المالي العالمي)، واي لوو، لعلاقات تعاون واسعة ومتنوعة بين الطرفين، حيث ستسهم الغرف بتوفير دعم لمتعاملي البنك فيما يتعلق بتأسيس أعمالهم في دبي، مع التركيز على دعم مصالح مجتمع الأعمال في دبي والصين، وتعزيز العمل المشترك والعلاقات التجارية والاستثمارية الثنائية بين الشركات.

وأفادت غرف دبي بأن توقيع مذكرة التفاهم يتزامن مع الذكرى الـ40 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين دولة الإمارات والصين، ما يسهم في تعزيز حركة التجارة والاستثمار المتنامية بين دبي والصين، وترسيخ جاذبية دبي الاستثمارية للمستثمرين الصينيين.

كما يأتي إبرام مذكرة التفاهم قبيل انطلاق فعاليات «منتدى دبي للأعمال - الصين» الذي تنظمه غرف دبي في مدينة بكين تحت شعار «شراكات اقتصادية عابرة للحدود» اليوم الموافق 21 أغسطس.